Zelenski spreman da se sastane sa Putinom

Izvor:

SRNA

27.01.2026

21:58

Komentari:

0
Зеленски спреман да се састане са Путином
Foto: Tanjug/AP/Geert Vanden Wijngaert

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha izjavio je da je predsjednik Vladimir Zelenski spreman da se lično sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da bi razgovarali o teritorijalnim pitanjima i nuklearnoj elektrani "Zaporožje", koju kontroliše Rusija.

"Kao što znate, najosjetljivija pitanja i dalje nisu riješena. Upravo da bi ih riješio, predsjednik je spreman da se sastane sa Putinom i razgovara o tome", rekao je Sibiha listu "Evropska pravda".

Евро кованице

Ekonomija

EU daje 171 milion evra: Evo za šta mi dobijamo pare

Sibiha je dodao da Ukrajina planira da potpiše mirovni sporazum u 20 tačaka, koji je inicirao američki predsjednik Donald Tramp i da očekuje da će SAD potpisati sporazum sa Rusijom.

Prema njegovim riječima, EU neće biti dio tog plana, iako ostaje "prisutna" u procesu pregovora i u garancijama iz domena bezbjednosti.

"Razgovori su u toku i trenutni oblik sporazuma nije konačan", rekao je Sibiha.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Tumačenje opozicije interesantno - gdje izgube krađa glasova, gdje pobjede - volja naroda

Prvi sastanak trilateralne radne grupe Rusija-SAD-Ukrajina za bezbjednosna pitanja održan je u Abu Dabiju u petak i subotu.

