Zelenski spreman da se sastane sa Putinom

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha izjavio je da je predsjednik Vladimir Zelenski spreman da se lično sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da bi razgovarali o teritorijalnim pitanjima i nuklearnoj elektrani "Zaporožje", koju kontroliše Rusija.

"Kao što znate, najosjetljivija pitanja i dalje nisu riješena. Upravo da bi ih riješio, predsjednik je spreman da se sastane sa Putinom i razgovara o tome", rekao je Sibiha listu "Evropska pravda".

Ekonomija EU daje 171 milion evra: Evo za šta mi dobijamo pare

Sibiha je dodao da Ukrajina planira da potpiše mirovni sporazum u 20 tačaka, koji je inicirao američki predsjednik Donald Tramp i da očekuje da će SAD potpisati sporazum sa Rusijom.

Prema njegovim riječima, EU neće biti dio tog plana, iako ostaje "prisutna" u procesu pregovora i u garancijama iz domena bezbjednosti.

"Razgovori su u toku i trenutni oblik sporazuma nije konačan", rekao je Sibiha.

Republika Srpska Cvijanović: Tumačenje opozicije interesantno - gdje izgube krađa glasova, gdje pobjede - volja naroda

Prvi sastanak trilateralne radne grupe Rusija-SAD-Ukrajina za bezbjednosna pitanja održan je u Abu Dabiju u petak i subotu.