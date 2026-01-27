Logo
Opet umiješana ICE: Nova pucnjava u Americi

Izvor:

Agencije

27.01.2026

20:51

Foto: Pexels

Jedna osoba je ranjena u incidentu u koji je bila uključena Granična patrola SAD u Arizoni u utorak, saopštila je portparol Šerifovog odjeljenja okruga Pima.

Osoba, čiji identitet nije objavljen, pogođena je u južnom dijelu okruga Pima, oko 7.30 časova ujutru, navodi se u saopštenju Vatrogasnog okruga Santa Rita. Vatrogasna služba je saopštila da je osoba prevezena u bolnicu u kritičnom stanju, javlja "NBC Njuz".

Okolnosti koje su dovele do incidenta nisu odmah bile jasne. Nema informacija da li je neko iz redova organa reda povređen u ovom događaju.

Ministarstvo unutrašnje bezbjednosti nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar.

Ekipe Vatrogasnog okruga Santa Rita i Amerikan Medikal Respons pružile su medicinsku pomoć osobi na licu mjesta, navodi se u saopštenju.

"Briga o pacijentu je predata lokalnom medicinskom helikopteru radi brzog transporta u regionalni traumacentar", saopštila je vatrogasna služba.

"Incident je i dalje predmet aktivne istrage organa reda", dodali su.

Ova pucnjava dogodilo se samo tri dana nakon što je Granična patrola ubila Aleksa Pretija u Mineapolisu i nekoliko nedjelja nakon što je službenik Službe za imigraciju i carinu pucao i ubio Rene Gud. Ubistva Pretija i Gud izazvala su proteste širom SAD i dovela do kritika Ministarstva unutrašnje bezbjednosti, uključujući pozive za smjenu sekretarke Kristi Noem.

Savezni imigracioni službenici upucali su 12 ljudi od septembra, otkako je Ministarstvo unutrašnje bezbjednosti pojačalo operacije deportacije širom zemlje.

Amerika

Pucnjava

