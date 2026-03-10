Vukanović opleo po Narodnom frontu: Nemojte da isučem mač

Možda se ne zna ko će biti kandidat na opštim izborima 2026. godine, ali je sve izvjesnije da će Lider liste za pravdu i red Nebojša Vukanović bez obzira na rezultat sjesti ponovo u opozicionu klupu u oktobru.

Podrška kandidaturi Nebojše Vukanovića za člana Predsjedništva BiH u oktobru sve je neizvjesnija. Osim što su njegovu odluku da se kandiduje podržali tek pojedinci iz SDS-a, Vukanović je ostao uskraćen podrške prirodnog saveznika Jelene Trivić i članova Narodnog fronta zbog čega je iznio teške optužbe na račun njih.

Vukanović je komentarisao prijedlog poslanika Narodnog fronta u NSRS Željka Dubravca koji je poručio da lider Liste za pravdu i red treba da bude predsjednik Narodne skupštine.

”Strpljivo sam čekao reakciju drugih i najzanimljivija mi je reakcija Narodnog fronta gdje Jelena Trivić misli da je mudra pa isturi svog poslanika, bivšeg funkcionera DNS gospodina Dubravca”, rekao je Vukanović i podijelio izjavu Dubravca:

Republika Srpska ”Hoće li penzioneri vraćati novac”: Težak prijedlog Dubravca udara na sve u Srpskoj

”Ovo sad nije stav Narodnog fronta, ovo je moj lični stav. Vidimo kao kandidata za predsjednika Republike Srpske gospodina Blanušu, ja vidim i ljudi sa kojima sam komunicirao. Za člana Predsjedništva BiH je to Pokret Sigurna Srpska, gospodin Draško Stanivuković je mlad čovjek pun energije. Vidim za predsjednika NSRS gospodina Vukanovića koji je retoričan čovjek koji je naučio svako slovo tog poslovnika, koji voli medije i mediji vole njega. Koji ima percepciju razumijevanja politike i koji bi mogao pokazati kako se vodi NSRS. I vidim kao predsjednika Vlade gospođu Jelenu Trivić”, rekao je Dubravac na šta je Vukanović poručio da Trivićka preuzima najvažniju funkciju po Ustavu.

”Predsjednik NSRS lupa čekićem i vodi Skupštinu. Od ove četiri to je najnebitnija funkcija. Gospodina Dubravca sam upozorio, vrlo je drsko i bezobrazno da on koji je juče došao od Nenada Nešića bude selektor. Kao Igor Radojičić koji je došao iz SNSD-a. On i ostalo nemaju ni podršku naroda, niti moralnu ili bilo koju drugu težinu da nama drži slovo. Rekao sam mu da njegova liderka, Jelena Trivić, ćuti tri mjeseca i sad vidimo da podržava gospodina Stanivukovića. Nije ni čudo što je Stanivuković nedavno govorio pohvalno o njoj. I na konkretno pitanje, gospođa Trivić kaže da se odmah dogovore četiri funkcije i vidimo da bi ona uzela da bude predsjednik Vlade što je po Ustavu najvažnija funkcija”, rekao je Vukanović.

Republika Srpska Kresojević poručio Vukanoviću: Podržimo Stanivukovića za kandidata za predsjednika Srpske

On je podsjetio i da je molio Davora Dragičevića, oca pokojnog Davida, da ne minira Draška Stanivukovića i Jelenu Trivić koji su obećali da neće ući u Narodnu skupštinu 2018. godine.

”Manifest Narodnog fronta je bio da su oni suprotnost Draška Stanivukovića i njegovog reketiranja. Kako su to sad Draško i Drina ’Trećina’ postali prihvatljivi. Kako je to sad kako reče Dubravac poslije sjednice Glavnog odbora iznio stav, to mi je rekao prvo u Skupštini. Ja sam mu rekao čovječe, nemoj da ti je palo negdje napamet da to kažeš u javnosti, nemojte da "isukam" mač, nemojte me provocirati. Želim da budem racionalan i morate me poštovati”, rekao je Vukanović.

On ističe da je Lista za pravdu i red trebalo da ima mjesto šefa jednog odbora u NSRS, ali da ga je za bezbjednosni odbor ili mjesto u reviziji izminirao Vukota Govedarica, tadašnji šef Kluba poslanika SDS-a u NSRS.

”Toliko sam puta bio korektan prema Jeleni Trivić i vidite kako mi ona vraća. Da se forsirao Stanivuković da on bude kandidat za člana Predsjedništva BiH protiv mene, a da je zamijenim Stevandića i lupam čekićem”, istakao je Vukanović.

Republika Srpska Vukanović nazvao Radojičića jeguljom, obračunavao se i sa poslanicima PDP-a

On se osvrnuo i na komentar Jelene Trivić koja mu je prije nekoliko godina poručila da ne može da bude kandidat za ministra unutrašnjih poslova jer nema iskustva i da treba da vodi neku agenciju za borbu protiv korupcije.

”Šta da ja kažem, ne gospođo, nećete biti premijer. Ti ćeš da vodiš agenciju za borbu protiv korupcije. To bi bio haos. Neću namjerno, znam da bi gospođa Trivić da ja nju napadnem, pa da ima alibi da me ne podrži. To će gospođa Trivić morati dobro da objasni svojim pristalicama kako je gospodin Stanivuković preko noći postao prihvatljiv i mlad čovjek pun energije koji treba da bude kandidat za inokosnu funkciju, kako ga je predstavio njen poslanik Željko Dubravac”, poručuje Vukanović.

Kandidatura bez podrške

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović nedvosmisleno je podržao odluku SDS-a da na predstojećim izborima kandidat za predsjednika Republike Srpske bude Branko Blanuša. Istovremeno je istakao i svoju kandidaturu za srpskog člana Predsjedništva BiH, ali mu podrška nije uzvraćena istom mjerom.

U posljednjim istupima Vukanović je upravo prozivao predsjednicu Narodnog fronta Jelenu Trivić zbog ćutanja na njegovu kandidaturu, ali široku podršku nije dobio ni od SDS-a.

Republika Srpska Vukanović: Čudno mi je što Trivić ćuti, povlačenje Blanuše bio bi poraz

Prijedlog da kandidat za predsjednika Republike Srpske bude Branko Blanuša došao je između ostalog od tvrde struje SDS-a koju predstavlja bijeljinski gradonačelnik Ljubiša Petrović. Od te tvrde struje podrška je stigla i za kandidaturu Nebojše Vukanovića. Međutim, nisu svi u SDS-u saglasni kada je u pitanju podrška Vukanoviću i dalo bi se zaključiti da će veći interes pregovarati sa liderom Pokreta Sigurna Srpska Draškom Stanivukovićem, nego sa Vukanovićem.

Republika Srpska Uslovljena podrška Blanuši? Vukanović prepušten Stanivukoviću

Nedavno je bivši predsjednik SDS-a Mirko Šarović u svom javnom gostovanju poručio da je nesporna kandidatura Branka Blanuše, ali da za drugu inokosnu funkciju treba da se dogovore Draško Stanivuković i Nebojša Vukanović. Na to sve, primjetno je i pitanje predsjedniku SDS-a Branku Blanuši na gostovanju na mediju bliskom opozicionim strankama o problemima u bijeljinskom SDS-u čiji je šef upravo Ljubiša Petrović. Pored problema sa bijeljinskim SDS-om, otvoreno je postavljeno pitanje i o problemima u banjalučkom SDS-u u kojem predsjednik Željko Raljić neumoljivo vodi borbu protiv banjalučkog gradonačelnika Draška Stanivukovića. Podvučeno, svi SDS-ovci koji zagovaraju otvorenu podršku Branku Blanuši za kandidata predsjednika Srpske i kandidaturu Nebojše Vukanovića su gotovo preko noći postali problematični dio SDS-a.