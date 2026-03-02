Hoće li "vaskrsnuće" Šarovića i Bosića predati Stanivukoviću kandidaturu

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša u februaru je u Predsjedništvo stranke uključio skoro zaboravljene Mirka Šarovića i Mladena Bosića, i to mimo znanja većine članova Predsjedništva, tvrde izvori ATV-a iz ove stranke.

Naši izvori objašnjavaju da je ovaj potez Blanuše naišao na neodobravanje dobrog dijela članstva jer mnogi smatraju da on predstavlja predaju kandidature za predsjednika Republike Srpske lideru Pokreta Sigurna Srpska Drašku Stanivukoviću.

Trenutno, prema našim informacijama, odnos snaga u Predsjedništvu SDS-a je podijeljeno, jedan dio je za predaju kandidature Stanivukoviću, dok jedan čvrsto drži stav da Blanuša treba da izađe na trku za predsjednika Republike.

Šta će reći Glavni i gradski odbori?

Upravo zbog toga, dodaje naš izvor, Šarović i Bosić bi mogli da budu tas na vagi koji bi težinu prebacio na stranu aktuelnog gradonačelnika Banjaluke.

Međutim, prepreka ovoj namjeri je i Glavni odbor SDS-a, gdje većina članova čvrsto stoji iza svog stava da, još uvijek, druga najjača stranka u Srpskoj treba da ima kandidata za predsjednika.

To je potvrđeno još krajem decembra prošle godine kada je Glavni odbor na sjednici i donio odluku da upravo Branko Blanuša bude na listi.

Rampa ovakvim namjerama su i brojni gradski i opštinski odbori, o čemu je ATV već, a što možete pročitati na OVOM LINKU.

Pitanje koje se samo nameće jeste da li će Blanuša, iako je u decembru prihvatio kandidaturu, odustati od namjere da još jednom uđe u trku za predsjednika. Da podsjetimo, na prijevremenim izborima je poražen od kandidata SNSD-a Siniše Karana.

Možda je upravo taj poraz poljuljao samopouzdanje Blanuše koje je širio tokom kampanje, a koji bi sada, po tvrdnjama naših izvora, da se izvuče iz cijele priče.