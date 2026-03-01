Dodik: Srpska je opstala jer živi kao država

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je Republika Srpska opstala jer živi kao država, a u ovom trenutku su joj potpuno rehabilitovana prava.

"Danas smo došli u poziciju da je Republika Srpska prepoznata kao mjesto gdje je učinjena nepravda. Danas o tome razgovaramo na relevantni mjestima, od Vašingtona do Rusije", rekao je Dodik na Skupštini Asocijacije "Stvaraoci Republike Srpske" koja se održavana na Palama.

Dodik je istakao da su Muslimani u posljednjih šest mjeseci izgubili propagandu kojom su nastojali da ocrne Republiku Srpsku.

"Vjerujem da će biti dodatnih olakšanja za našu poziciju", naveo je Dodik.

"Nemam nikakvih obećanja od američkog predsjednika Donalda Trampa i njegovih ljudi, ali danas u Sjedinjenim Državama niko ne govori o Dejtonskom sporazumu", rekao je Dodik.

On je ukazao da je za današnje vrijeme važno to što Ustav BiH nije nikada promijenjen.

"Mi tu politiku i vodimo", rekao je Dodik i dodao da je BiH više nego prije podijeljena na Republiku Srpsku i Federaciju BiH.

Istakao da se sada djeluje na način - vratite nas na Dejtonski sporazum, pa ćemo raditi dalje.

On je ukazao da se Srpskoj stalno pokušava nametnuti centralizacija, te upozorio

da bi svi ataci, priča o građanskim pravima, jedan čovek - jedan glas, bilo smrtonosno.

"Svaka mjera prema EU išla je u pravcu da nam se nametne centralizacija i unitarizacija", rekao je Dodik.

On je naveo da ga više brine konformizam u Republici Srpskoj.

"Neko sada misli da bi možda bilo bolje sa muslimanima. Jedino moguće rješenje je da pitanja srpskog naroda budu nametnuta na pravi način", rekao je Dodik.

On je ukazao da treba obilježavati 28. februara, kada je prije 34 godine proglašen prvi Ustav Republike Srpske.

"Poštovao sam činjenicu da je tadašnje rukovodstvo srpskog naroda znalo šta radi.

Razumjeli smo da vrijeme koje dolazi i od nas se očekivalo da budemo bazični u nekim stvarima", rekao je Dodik.

On je istakao da je ponosan što je bio dio te grupe ljudi koji su prepoznali vrijeme i nisu kalkulisali time.

"Sada se sigurno može reći da se tadašnjim stavovima i istrajnošću rukovodstva nije pristupilo nekim lošim rješenjima", rekao je Dodik.

On je istakao da je 1. mart Dan žalosti u Republici Srpskoj.

"Taj dan je predodređen da Srbi stalno budu pred nekim atakom", rekao je Dodik.