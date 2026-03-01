Logo
Čuvajte se: Prevaranti uvjeravaju ljude da su "žrtve prokletstva"

ATV

01.03.2026

13:09

0
Чувајте се: Преваранти увјеравају људе да су "жртве проклетства"
Foto: Unsplash

Novi Sad se posljednjih mjeseci suočava sa specifičnim vidom ulične manipulacije. Na društvenim mrežama pojavila su se ozbiljna upozorenja Novosađanki koje tvrde da organizovane grupe koriste psihološke trikove i zastrašivanje kako bi od građana iznudile novac pod izgovorom "skidanja prokletstva".

Prema svjedočenju jedne Novosađanke u lokalnoj Fejsbuk grupi, prevara uvijek počinje naivno, u ovom slučaju pitanjem iz automobila. Scenario je gotovo uvijek isti: nepoznate osobe zaustavljaju prolaznice tražeći uputstva do određene ulice ili izlaza iz grada. Međutim, razgovor se ubrzo pretvara u opasnu manipulaciju.

"Nakon vašeg objašnjenja sledi sljedeća konstatacija: 'Vi ste dobra žena, ali imate dijete... vaše dijete je u problemu...' i onda kreće da se plete mreža oko vas koja ishoduje pokretanjem najdubljih psiholoških procesa", navodi se u objavi osobe koja se susrela sa ovom prevarom.

Cilj prevaranata je da žrtvu dovedu u stanje straha i panike, koristeći se navodnim vidovnjačkim sposobnostima. Autorka objave upozorava da žrtve u takvim trenucima postaju, "unezverene i hipnotisane".

"Slude vas, insinuiraju vam da ćete biti žrtva prokletstva, ucijenjeni ste i naravno plaćate 'otkup od prokletstva'", stoji u upozorenju.

Иран Техеран напад

Svijet

Brutalan udar: Pogledajte kako je Izrael uništio avione na iranskom aerodromu

Savjet građanima je da, ukoliko se nađu u sličnoj situaciji, ne ulaze u dublju raspravu, već da zapišu registarske tablice i slučaj odmah prijave policiji.

Ispod objave nanizali su se komentari ljudi koji su imali slična iskustva, što potvrđuje da ovo nije izolovan slučaj. Jedna sugrađanka podijelila je svoju taktiku kojom je osujetila prevaru, naglašavajući važnost informisanosti.

"Desilo mi se. Pošto sam čula za te prevarante od djevojke koja se 'upecala', prišla sam i pitala: 'A da ja tebi nešto kažem?' Okrenuli se i otišli", svjedoči jedna od komentatora.

Nadležni organi apeluju na građane da budu oprezni i da ne nasjedaju na priče o "lošoj energiji" ili porodičnim nesrećama koje stranci navodno "vide" na ulici, jer je riječ o razrađenim metodama iznude novca, prenosi Telegraf.

Novi Sad

prevara

