Užas na Adi: Pronađeno tijelo žene

Na makiškoj strani Ade, u Beogradu, danas je iz vode izvučeno tijelo žene stare oko 40 godina.
Prema prvim informacijama, na tijelu nisu uočene vidljive povrede.
Nadležni organi obavili su uviđaj, a tijelo je upućeno na obdukciju radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti.
O slučaju je obavješteno Više javno tužilaštvo, koje će nakon rezultata obdukcije odlučiti o daljim koracima u postupku.
Istraga je u toku i za sada se ne zna kako je došlo do utapanja, prenosi Telegraf.
