Poziv državljanima Srbije da što prije napuste Iran

SRNA

28.02.2026

14:36

0
Позив држављанима Србије да што прије напусте Иран
Foto: Pixabay

Ambasada Srbije u Iranu preporučila je srpskim državljanima koji se trenutno nalaze u Iranu da što prije napuste ovu zemlju, koja je napadnuta.

"Ukoliko postoji mogućnost da se bezbjedno napusti Iran, učiniti to što prije. Pratiti objave lokalnih vlasti i pridržavati se preporuka. Izbjegavati nepotrebne izlaske na otvoreno", saopštila je Ambasada Srbije u Iranu na društvenoj mreži "Iks".

Ивица Дачић

Srbija

Bez svijesti je, ostaje da se molimo: Vučić o stanju Dačića

Državljani Srbije, kako se navodi, treba da prate preporuke Ministarstva spoljnih posova Srbije i Ambasade u Iranu.

Izrael je, u koorinaciji sa SAD, pokrenuo preventivni napad na Iran, koji je uzvratio po izraelskim i američkim ciljevima.

Izrael Iran

Srbija

