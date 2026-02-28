Poziv državljanima Srbije da što prije napuste Iran

Izvor:
Ambasada Srbije u Iranu preporučila je srpskim državljanima koji se trenutno nalaze u Iranu da što prije napuste ovu zemlju, koja je napadnuta.
"Ukoliko postoji mogućnost da se bezbjedno napusti Iran, učiniti to što prije. Pratiti objave lokalnih vlasti i pridržavati se preporuka. Izbjegavati nepotrebne izlaske na otvoreno", saopštila je Ambasada Srbije u Iranu na društvenoj mreži "Iks".
Državljani Srbije, kako se navodi, treba da prate preporuke Ministarstva spoljnih posova Srbije i Ambasade u Iranu.
Izrael je, u koorinaciji sa SAD, pokrenuo preventivni napad na Iran, koji je uzvratio po izraelskim i američkim ciljevima.
