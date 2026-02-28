Logo
Large banner

Vesna (75) i Zoran (73) potrčali za pogrešnim busom, završili u vezi

Izvor:

Telegraf

28.02.2026

14:21

Komentari:

0
Весна (75) и Зоран (73) потрчали за погрешним бусом, завршили у вези
Foto: Matthias Zomer/Pexels

Da li vjerujete u ljubav na prvi pogled, sudbinski susret ili u to da se sve dešava sa razlogom? Upravo to desilo se jednoj starijoj gospođi Vesni (75) iz Beograda koja je trčala za autobusom, a kasnije se ispostavilo da je taj trenutak za nju početak jedne prelijepe ljubavne priče.

Prije četiri mjeseca odigrala se prava filmska scena na autobuskoj stanici u Beogradu.

Potrčala za pogrešnim autobusom

Vesna je potrčala da stigne na autobus, a kada mu se približila shvatila je da to nije taj autobus koji je trebalo da čeka.

Pored Vesne se našao Zoran

Zadihana od žurbe sela je na klupu na stanici kako bi došla do daha. Pored nje sjeo je i Zoran (73) koji je takođe trčao za pogrešnim autobusom.

Pravi autobus

Konačno je naišao pravi autobus. Vesna je sjela na prvo sedište, Zoran je prošao, malo zastao, pa se vratio da sjedne pored Vesne.

Spontano su krenuli da pričaju, a onda su i razmijenili brojeve telefona i od tog dana se nisu razdvojili.

"Čuli su se telefonom, odlučili su da se nađu na piću i tako je krenula njihova priča, ispričala je Vesnina unuka sa kojom je odmah podijelila srećne vesti.

Ламин Јамал

Scena

Lamin Jamal ponovo u centru pažnje: Povezuju ga sa influenserkom

Ostali udovci

I Vesna i Zoran su davno ostali udovci, a život je nastavio da teče, a sa tim su se i oni sami borili.

Već pomalo naviknuti na samoću nisu ni slutili da će jedno drugom biti tračak radosti i sunca u poznim godinama i da će se zaljubiti jedno u drugo kao tinejdžeri.

Iskra na putu za Grocku

Upravo u autobusu, na putu za Grocku između njih se pojavila iskra koja ih je navela da ne prestanu da misle jedno o drugom, pa tako je i bilo do prvog telefonskog poziva prije susreta.

Ne razdvajaju se

Vesna ima unuke, i Zoran ima unuke, a nedavno su se i svi zajedno upoznali na porodičnom ručku kada je ovaj par odlučio da svoju sreću podijeli sa porodicom.

Njima je sudbina priredila scenario koji nisu mogli ni da sanjaju. Sada već četiri mjeseca se ne razdvajaju i uživaju u svojoj ljubavi, počeli su i da žive zajedno riješeni da su stvoreni jedno za drugo, prenosi Telegraf.

Podijeli:

Tagovi :

Penzioneri

autobus

Ljubav

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Хороскоп

Zanimljivosti

Za ove horoskopske znakove mart donosi sreću

5 h

0
Хороскоп за суботу: Овом знаку једна порука буди стару емоцију

Zanimljivosti

Horoskop za subotu: Ovom znaku jedna poruka budi staru emociju

8 h

0
Зашто је паметно и данас чувати паре на ''старински'' начин - у књигама, теглама и испод душека?

Zanimljivosti

Zašto je pametno i danas čuvati pare na ''starinski'' način - u knjigama, teglama i ispod dušeka?

11 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Ovo je najopasniji dan za vrijeme retrogradnog Merkura: Budite oprezni

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

07

Ažurirala aplikaciju banke, pa ostala bez 3.500 evra

17

00

Jezivi snimci iz Dubaija: U plamenu čuvena svjetska atrakcija

16

57

Usisivač vas špijunira? Haker upao u 7.000 robota - hiljade domova na udaru

16

45

Ponovo određen pritvor Ahmedu Kastratiju, optuženom za ubistvo

16

31

Oglasio se iranski ministar spoljnih poslova: Evo šta kaže o sudbini Hamneja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner