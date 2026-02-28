Vesna (75) i Zoran (73) potrčali za pogrešnim busom, završili u vezi

Da li vjerujete u ljubav na prvi pogled, sudbinski susret ili u to da se sve dešava sa razlogom? Upravo to desilo se jednoj starijoj gospođi Vesni (75) iz Beograda koja je trčala za autobusom, a kasnije se ispostavilo da je taj trenutak za nju početak jedne prelijepe ljubavne priče.

Prije četiri mjeseca odigrala se prava filmska scena na autobuskoj stanici u Beogradu.

Potrčala za pogrešnim autobusom

Vesna je potrčala da stigne na autobus, a kada mu se približila shvatila je da to nije taj autobus koji je trebalo da čeka.

Pored Vesne se našao Zoran

Zadihana od žurbe sela je na klupu na stanici kako bi došla do daha. Pored nje sjeo je i Zoran (73) koji je takođe trčao za pogrešnim autobusom.

Pravi autobus

Konačno je naišao pravi autobus. Vesna je sjela na prvo sedište, Zoran je prošao, malo zastao, pa se vratio da sjedne pored Vesne.

Spontano su krenuli da pričaju, a onda su i razmijenili brojeve telefona i od tog dana se nisu razdvojili.

"Čuli su se telefonom, odlučili su da se nađu na piću i tako je krenula njihova priča, ispričala je Vesnina unuka sa kojom je odmah podijelila srećne vesti.

Ostali udovci

I Vesna i Zoran su davno ostali udovci, a život je nastavio da teče, a sa tim su se i oni sami borili.

Već pomalo naviknuti na samoću nisu ni slutili da će jedno drugom biti tračak radosti i sunca u poznim godinama i da će se zaljubiti jedno u drugo kao tinejdžeri.

Iskra na putu za Grocku

Upravo u autobusu, na putu za Grocku između njih se pojavila iskra koja ih je navela da ne prestanu da misle jedno o drugom, pa tako je i bilo do prvog telefonskog poziva prije susreta.

Ne razdvajaju se

Vesna ima unuke, i Zoran ima unuke, a nedavno su se i svi zajedno upoznali na porodičnom ručku kada je ovaj par odlučio da svoju sreću podijeli sa porodicom.

Njima je sudbina priredila scenario koji nisu mogli ni da sanjaju. Sada već četiri mjeseca se ne razdvajaju i uživaju u svojoj ljubavi, počeli su i da žive zajedno riješeni da su stvoreni jedno za drugo, prenosi Telegraf.