Ovo je najopasniji dan za vrijeme retrogradnog Merkura: Budite oprezni

Prvi retrogradni Merkur u 2026. godini traje od 26. februara do 20. marta i odvija se u emotivnim, intuitivnim Ribama - znaku koji briše granice između osjećaja i stvarnosti.

Ipak, jedan dan posebno se izdvaja kao potencijalno najburniji. To je dan kada se retrogradni Merkur susreće s nestrpljivim Marsom. Kombinacija mentalne magle i impulsivne energije mogla bi donijeti nesporazume, nagle odluke i poruke koje ćemo poželjeti da povučemo. Evo zašto je taj datum najosjetljiviji i na šta bi svaki znak horoskopa trebalo posebno sa pripazi.

Zašto baš taj dan?

- Merkur vlada informacijama, komunikacijom, saobraćajem, dogovorima i tehnologijom, a u retrogradnom hodu zapetljava tok.

- Mars dodaje vatru: brzinu, nestrpljenje, impuls, konflikt.

- U Ribama se sve odvija kroz emociju, intuiciju, maglu i pretpostavke - idealan recept za pogrešne zaključke (sigurno je mislila..., osetila sam da...).

- I još važan kontekst: cijeli retrogradni ciklus traje od 26. februara do 20. marta, s post-senom do 9. aprila (kad se "repovi" još rješavaju).

Najveći rizici 15. marta: prebrzi odgovori, svađe u porukama, pogrešno protumačeni ton, ishitrene odluke te tehnički/organizacioni haos, jer se sve radi u zadnji čas.

Pravilo dana: Odložite reakciju 20 minuta, proverite činjenice dvaput i ne donosite odluke u afektu.

Na šta svaki znak treba da pazi

Ovan

Pazite na naglo sječenje ljudi riječima. U pozadini se mogu aktivirati stari strahovi i frustracije - radije istresite energiju kroz kretanje nego kroz poruke.

Bik

Rizik je u grupnim četovima, prijateljstvima i tračevima. Ne ulazite u rasprave ko je šta rekao - tražite konkretan dokaz ili razgovarajte u četiri oka.

Blizanci

Najosetljivije: posao, autoriteti, reputacija. Ne šaljite mail/poruku kad ste ljuti, i sve važno spremite u skice pa pročitajte sutra.

Rak

Pazite na putovanja, dokumente, ispite, planove i rokove. Dan je sklon pogrešnim informacijama - provjerite kartu, rezervaciju, termin.

Lav

Najveći okidač: zajedničke finansije, dugovi, osetljive teme u vezi sa intimnošću. Ne otvarajte rasprave ko je kome šta dužan.

Djevica

Ovo je vaš crveni alarm za odnose: partner, bivši, poslovni saradnici. Pazite na projekcije i preuveličavanje - tražite pojašnjenje umjesto zaključka.

Vaga

Rizično područje: zdravlje, rutina, posao i sitne obaveze. Ne radite multitasking na autopilotu (pogotovo u prometu). Bolje sporije nego na brzinu.

Škorpija

Emocije mogu da puknu kroz romansu, flert, djecu ili kreativni projekat. Ne testirajte tuđe granice i ne igrajte igre - recite direktno šta želite.

Strijelac

Pazite na porodicu, dom i stare zamjerke. Ovo je dan kad jedna rečenica može upaliti cijelu prošlost. Ako morate da razgovarate – dogovorite pravila: bez prekidanja i bez generalizovanja.

Jarac

Najviše haosa može doći kroz kratke vožnje, komšije, rodbinu, braću i sestre i komunikaciju usput. Provjerite adrese, vrijeme i - ne kuckajte dok hodate ili vozite.

Vodolija

Osjetljivo: novac, kupovine, pretplate, onlajn narudžbe. Ne kupujte iz nervoze i ne mijenjajte finansijske odluke, jer vam je sad dosta svega.

Ribe

Vi ste u epicentru: identitet, tijelo, granice, energija. Pazite na iscrpljivanje i spasiću sve sindrom. Ako osjetite maglu - pauza, voda, san, i tek onda odgovor.

