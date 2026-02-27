Da li ste među njima? Ovi horoskopski znakovi šute kad su ljuti

Postoje ljudi koji, kad su ljuti, podignu glas, zalupaju vratima ili jasno daju do znanja da nešto nije u redu. A postoje i oni drugi - oni koji utihnu.

Njihova ljutnja ne dolazi u obliku svađe, nego tišine koja može biti glasnija od bilo kakvog ispada.

U astrologiji, nekoliko se horoskopskih znakova posebno ističe po toj sposobnosti da bijes, razočaranje ili povrijeđenost "zaključaju" u sebe i komuniciraju - šutnjom.

Rak

Rak je klasičan primjer znaka koji se povlači kad je povrijeđen. Iako je emocionalan i duboko osjeća sve što mu se događa, Rak rijetko reaguje impulsivno. Kad ga neko razljuti, najčešće se zatvara u sebe, prestaje dijeliti osjećaje i povlači se u svoj unutrašnji svijet.

Njegova šutnja nije hladna, nego zaštitni mehanizam - način da se obrani od daljnje boli.

Međutim, problem nastaje kad očekuje da druga strana sama shvati što nije u redu, bez ijedne izgovorene riječi.

Škorpija

Škorpije, iako poznat po intenzitetu, često biraju tišinu kao oblik kontrole. Kad je ljuta, neće nužno eksplodirati - barem ne odmah. Šutnja ovog znaka je promišljena, teška i puna značenja.

Škorpija u tišini analizira, pamti i odlučuje šta dalje. Za razliku od Raka, Škorpijina šutnja nije povlačenje, nego taktika.

I upravo zato može djelovati zastrašujuće: nikad nisi siguran je li sve u redu ili se nešto ozbiljno kuva ispod površine.

Jarac

Jarac je znak koji emocije drži pod strogom kontrolom, a ljutnju doživljava kao slabost koju ne želi pokazati. Kad ga nešto izbaci iz takta, Jarac neće raspravljati niti objašnjavati.

Jednostavno će se udaljiti, postati suzdržan i hladniji nego inače. Njegova šutnja često dolazi iz uvjerenja da "nema smisla razgovarati" ili da će se stvari riješiti same od sebe.

Međutim, iza te prividne smirenosti često se krije duboko nezadovoljstvo koje dugo ostaje neizrečeno.

Ribe

Ribe, iako nježne i empatične, takođe pripadaju skupini znakova koji šute kad su ljuti. One teško podnose konflikte i nerado ulaze u otvorene rasprave.

Umjesto toga, povlače se, sanjare i emocionalno se distanciraju. Njihova šutnja često je prožeta tugom i osjećajem neshvaćenosti, a ne čistim bijesom.

Ribe će rijetko jasno reći da su ljute, ali će se njihova povučenost i odsutnost itekako osjetiti.

Djevica

Djevica, iako racionalna i analitična, takođe može utihnuti kad je povrijeđena ili frustrirana.

Umjesto da reaguje emotivno, ona sve "sprema u ladice", analizira situaciju i čeka pravi trenutak - koji ponekad nikad ne dođe.

Njena šutnja često dolazi s dozom pasivne distance, suptilnih promjena u ponašanju i osjećaja da je sve odjednom "u redu", iako očigledno nije.