Hirurzi se posvađali na klinici, pa uslijedila žestoka tuča

Incident se dogodio još prije nekoliko nedjelja, međutim, lokalni mediji na KiM su tek sada objavili snimak. Sukob je navodno počeo žestokom svađom na sastanku da bi kulminirao na hodniku i to pred kolegama i medicinskim osobljem koji su isprva bili toliko šokirani da im je trebalo vremena da se priberu i razdvoje hirurge. Na snimku se vidi da zadaju jedan drugome prave bokserske udarce da bi se ubrzo obojica našla na podu u žestokom klinču.

Republika Srpska Jasna poruka iz Srpske: 1. mart proglasiti Danom žalosti

Za sada nije poznato kako je reagovalo rukovodstvo kinike i da li su hirurzi kažnjeni.