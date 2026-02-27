Logo
Hirurzi se posvađali na klinici, pa uslijedila žestoka tuča

Telegraf

27.02.2026

19:17

0
Туча хирурга на клиници
Foto: Facebook/Screenshot

Dvojica hirurga žestoka su se potukla na Klinici za dječju hirurgiju u Prištini!

Incident se dogodio još prije nekoliko nedjelja, međutim, lokalni mediji na KiM su tek sada objavili snimak. Sukob je navodno počeo žestokom svađom na sastanku da bi kulminirao na hodniku i to pred kolegama i medicinskim osobljem koji su isprva bili toliko šokirani da im je trebalo vremena da se priberu i razdvoje hirurge. Na snimku se vidi da zadaju jedan drugome prave bokserske udarce da bi se ubrzo obojica našla na podu u žestokom klinču.

Za sada nije poznato kako je reagovalo rukovodstvo kinike i da li su hirurzi kažnjeni.

Priština

Tuča

hirurg

