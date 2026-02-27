Logo
Vučić o stanju Ivice Dačića: Čim sletim u Beograd, idem do bolnice

Izvor:

Blic

27.02.2026

17:52

Komentari:

0
Александар Вучић
Foto: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Veoma sam zabrinut zbog zdravstvenog stanja Ivice Dačića, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Ja sam u stalnom kontaktu sa ministrom zdravlja koji je u stalnom kontaktu sa Popovićem. Neću da smaram ljekara direktno. Noćas čim sletim u Beograd, idem do bolnice. Nema tu promjena, stanje je stabilno. S jedne strane to je dobro, ali smo očekivali bolje i brže promjene", rekao je Vučić.

Govoreći o Ivici Dačiću, dodao je:

dačić

Srbija

Poznato u kakvom je stanju Ivica Dačić: Ljekar otkrio nove informacije

"Plašimo da ima još nešto što ne vidimo, nisam ljekar to je sve što mogu da vam kažem. Hoću da vidim večeras da li se uopšte budio ili nije i kako to ide. Veoma sam zabrinut, želim želim i Bogu da se molim da se oporavi a pri tome svakako situacija nije jednostavna", rekao je Vučić.

Ivica Dačić (60), primljen je u srijedu u veoma teškom zdravstvenom stanju na Kliniku za pulmologiju Kliničkog centra Srbije zbog teške obostrane upale pluća, prenosi Blic.

Ivica Dačić

Ivica Dačić u bolnici

Aleksandar Vučić

Komentari (0)
