Logo
Large banner

Poznato u kakvom je stanju Ivica Dačić: Ljekar otkrio nove informacije

Izvor:

Agencije

27.02.2026

07:51

Komentari:

0
Познато у каквом је стању Ивица Дачић: Љекар открио нове информације

Povodom zdravstvenog stanja ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića, koji je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća, oglasio se pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popević koji je zadužen za njegovo liječenje.

"Za sada je stabilno, nastavljaju se mjere intenzivnih liječenja i noć je proveo mirno", kazao je ljekar.

Kako je napomenuo nove informacije javnost će dobiti popodne, u 17 časova.

Napomenuo je da će svaka eventualna promjena biti blagovremeno rečena.

Dačić u srijedu hospitalizovan

Podsjetimo, predsjednik SPS Ivica Dačić i ministar unutrašnjih poslova u srijedu je u teškom zdravstvenom stanju smješten hitno u bolnicu i priključen je na aparate.

Ivica Dačić (60) više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti. Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u posljednjih nekoliko dana, a srijedu je primljen na bolničko liječenje.

Dačiću je konstatovana obostrana upala pluća i da mu se stanje naglo pogoršalo.

Podijeli:

Tagovi :

Ivica Dačić

Ivica Dačić na aparatima

Ivica Dačić u bolnici

Ivica Dačić upala pluća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ивица Дачић

Srbija

Oglasio se doktor koji liječi ministra Dačića: Stanje i dalje teško

15 h

2
Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић.

Srbija

Ovo je najnovija informacija o stanju ministra Dačića

16 h

0
Ивица Дачић

Srbija

Oglasio se Klinički centar Srbije o stanju Ivice Dačića

20 h

1
Ивица Дачић

Srbija

Ministar Dačić je zbog ovoga u rizičnoj grupi

22 h

2

Više iz rubrike

Лесковац, језеро у ком су се утопили риболовци

Srbija

Stefan i Slaviša nestali u ambisu od 35 metara: Šta krije jezero kod Leskovca?

9 h

0
Александар Вучић

Srbija

Oglasio o Vučić o stanju Ivice Dačića: Nezahvalno davati prognoze

13 h

0
Медији: Маскирани Албанци напали српску полицију

Srbija

Mediji: Maskirani Albanci napali srpsku policiju

14 h

0
Ивица Дачић

Srbija

Oglasio se doktor koji liječi ministra Dačića: Stanje i dalje teško

15 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

32

Haos u Njemačkoj: Krenuo štrajk, javni prevoz gotovo paralisan

08

28

Perišić za ATV: Pogonska spremnost HE Višegrad na maksimalnom nivou

08

19

Mediji pišu: Iran odbacio sve zahtjeve SAD-a

08

14

Taktička vježba na području Laktaša, oglasio se MUP

08

07

Zelenski saopštio kada će biti sljedeći mirovni pregovori

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner