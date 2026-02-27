Poznato u kakvom je stanju Ivica Dačić: Ljekar otkrio nove informacije

Povodom zdravstvenog stanja ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića, koji je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća, oglasio se pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popević koji je zadužen za njegovo liječenje.

"Za sada je stabilno, nastavljaju se mjere intenzivnih liječenja i noć je proveo mirno", kazao je ljekar.

Kako je napomenuo nove informacije javnost će dobiti popodne, u 17 časova.

Napomenuo je da će svaka eventualna promjena biti blagovremeno rečena.

Dačić u srijedu hospitalizovan

Podsjetimo, predsjednik SPS Ivica Dačić i ministar unutrašnjih poslova u srijedu je u teškom zdravstvenom stanju smješten hitno u bolnicu i priključen je na aparate.

Ivica Dačić (60) više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti. Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u posljednjih nekoliko dana, a srijedu je primljen na bolničko liječenje.

Dačiću je konstatovana obostrana upala pluća i da mu se stanje naglo pogoršalo.