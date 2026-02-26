Logo
Oglasio o Vučić o stanju Ivice Dačića: Nezahvalno davati prognoze

Tanjug

26.02.2026

18:35

Александар Вучић
Foto: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je stanje ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, koji je juče primljen na Kliniku za pulmologiju sa obostranom upalom pluća, nešto bolje, ali da je nezahvalno davati prognoze.

"Parametri su nešto bolji, ali je nezahvalno prognozirati. Kada su premiještali, pomjerali, saturacija je pala, ali svi važni parametri su nešto bolji. Ostaje se nadamo i da vjerujemo da će biti dobro", rekao je Vučić za RTS u Astani, gdje je danas stigao u dvodnevnu posjetu.

Ивица Дачић-2602026

Srbija

Oglasio se doktor koji liječi ministra Dačića: Stanje i dalje teško

Dodao je da Dačić ima i neke pridružene bolesti, tako da to komplikuje stvari.

"Nije lako, ali vjerujem i u njega i u ljekara", dodao je Vučić.

Aleksandar Vučić

Ivica Dačić na aparatima

Ivica Dačić u bolnici

