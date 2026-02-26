Oglasio o Vučić o stanju Ivice Dačića: Nezahvalno davati prognoze

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je stanje ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, koji je juče primljen na Kliniku za pulmologiju sa obostranom upalom pluća, nešto bolje, ali da je nezahvalno davati prognoze.

"Parametri su nešto bolji, ali je nezahvalno prognozirati. Kada su premiještali, pomjerali, saturacija je pala, ali svi važni parametri su nešto bolji. Ostaje se nadamo i da vjerujemo da će biti dobro", rekao je Vučić za RTS u Astani, gdje je danas stigao u dvodnevnu posjetu.

Dodao je da Dačić ima i neke pridružene bolesti, tako da to komplikuje stvari.

"Nije lako, ali vjerujem i u njega i u ljekara", dodao je Vučić.