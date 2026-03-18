Logo
Large banner

Spektakularno veče Lige šampiona: Golovi na sve strane, favoriti prošli dalje

Autor:

ATV

18.03.2026

22:58

Komentari:

0
Ливерпулов Мохамед Салах, десно, слави након што је постигао четврти гол за свој тим током реванш утакмице осмине финала Лиге шампиона између Ливерпула и Галатасараја, у Ливерпулу, Енглеска, у сриједу, 18. марта 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Jon Super

Još jedno spektakularno veče viđeno je u Ligi šampiona, a svi favoriti su opravdali taj epitet i plasirali se u četvrtfinala.

Bajern je rutinski odradio uzvrat. U prvom meču je pitanje prolaza bilo riješeno, ali je i u drugom meču njemački predstavnik demolirao Atalantu.

Bilo je 4:1, za ukupnih 10:2.

I Liverpul se plasirao u četvrtfinale nakon što je deklasirao Galatasaraj na Enfildu sa 4:0. Imao je turski tim minimalnu prednost iz prvog meča, ali je četa Arne Slota brzo poravnala ukupni rezultat.

Na odmor se otišlo sa 1:0, da bi u drugom dijelu Liverpul sa tri brza gola osigurao prolaz.

Totenhem je "sačuvao" obraz i savladao Atletiko Madrid na svom terenu rezultatom 3:2. Ipak to nije bilo dovoljno da prođu jer su prvi meč izgubili sa 5:2.

U prvom meču Barselona je takođe demolirala engleskog predstavnika, u pitanju je bio Njukastl.

Barselona

Fudbal

Ništa nije slutilo na ovakav debakl Njukasla: Barselona "očerupala Svrake"

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Liga šampiona

Liga šampiona 2025/26

Liga šampiona rezultati

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Менаџери из Бањалуке умијешани у скандал у Челзију?

Fudbal

Menadžeri iz Banjaluke umiješani u skandal u Čelziju?

14 min

0
Зрињски након пенала савладао Сарајево и освојио Суперкуп БиХ

Fudbal

Zrinjski nakon penala savladao Sarajevo i osvojio Superkup BiH

2 h

0
Роберт Левандовски из Барселоне, други лијево, слави са саиграчима након што је постигао шести гол за свој тим током осмине финала Лиге шампиона, реванш утакмице фудбалске утакмице између ФК Барселоне и ФК Њукасл Јунајтед у Барселони, Шпанија, у сриједу, 18. марта 2026.

Fudbal

Ništa nije slutilo na ovakav debakl Njukasla: Barselona "očerupala Svrake"

2 h

0
Џеко позван на саслушање због црвеног картона

Fudbal

Džeko pozvan na saslušanje zbog crvenog kartona

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

58

Spektakularno veče Lige šampiona: Golovi na sve strane, favoriti prošli dalje

22

56

Menadžeri iz Banjaluke umiješani u skandal u Čelziju?

22

35

Izrael gađao brodove iranske mornarice u Kaspijskom moru

22

34

Pokrenuta inicijativa da se Igor Štimac protjera iz BiH

22

29

Srpska vojska čuva "Balkanski tok"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner