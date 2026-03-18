Spektakularno veče Lige šampiona: Golovi na sve strane, favoriti prošli dalje

Još jedno spektakularno veče viđeno je u Ligi šampiona, a svi favoriti su opravdali taj epitet i plasirali se u četvrtfinala.

Bajern je rutinski odradio uzvrat. U prvom meču je pitanje prolaza bilo riješeno, ali je i u drugom meču njemački predstavnik demolirao Atalantu.

Bilo je 4:1, za ukupnih 10:2.

I Liverpul se plasirao u četvrtfinale nakon što je deklasirao Galatasaraj na Enfildu sa 4:0. Imao je turski tim minimalnu prednost iz prvog meča, ali je četa Arne Slota brzo poravnala ukupni rezultat.

Na odmor se otišlo sa 1:0, da bi u drugom dijelu Liverpul sa tri brza gola osigurao prolaz.

Totenhem je "sačuvao" obraz i savladao Atletiko Madrid na svom terenu rezultatom 3:2. Ipak to nije bilo dovoljno da prođu jer su prvi meč izgubili sa 5:2.

U prvom meču Barselona je takođe demolirala engleskog predstavnika, u pitanju je bio Njukastl.