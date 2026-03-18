Spektakularno veče Lige šampiona: Golovi na sve strane, favoriti prošli dalje

Autor:ATV
18.03.2026
22:58
Komentari:0
Još jedno spektakularno veče viđeno je u Ligi šampiona, a svi favoriti su opravdali taj epitet i plasirali se u četvrtfinala.
Bajern je rutinski odradio uzvrat. U prvom meču je pitanje prolaza bilo riješeno, ali je i u drugom meču njemački predstavnik demolirao Atalantu.
Bilo je 4:1, za ukupnih 10:2.
I Liverpul se plasirao u četvrtfinale nakon što je deklasirao Galatasaraj na Enfildu sa 4:0. Imao je turski tim minimalnu prednost iz prvog meča, ali je četa Arne Slota brzo poravnala ukupni rezultat.
Na odmor se otišlo sa 1:0, da bi u drugom dijelu Liverpul sa tri brza gola osigurao prolaz.
Totenhem je "sačuvao" obraz i savladao Atletiko Madrid na svom terenu rezultatom 3:2. Ipak to nije bilo dovoljno da prođu jer su prvi meč izgubili sa 5:2.
U prvom meču Barselona je takođe demolirala engleskog predstavnika, u pitanju je bio Njukastl.
Fudbal
Ništa nije slutilo na ovakav debakl Njukasla: Barselona "očerupala Svrake"
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
22
58
22
56
22
35
22
34
22
29
Trenutno na programu