Zrinjski nakon penala savladao Sarajevo i osvojio Superkup BiH

Autor:ATV
18.03.2026
20:39
Komentari:0
Fudbaleri Zrinjskog osvojili su Superkup BiH nakon što su večeras na stadionu Pod Bijelim brijegom poslije boljeg izvođenja penala pobijedili ekipu Sarajeva.
U regularnom dijelu meča nije bilo pogodaka, a Zrinjski je penale riješio u svoju korist rezultatom 4:1.
Ovo je drugi put zaredom da ekipa Zrinjskog osvaja Superkup.
