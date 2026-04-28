Opasan gmizavac pronađen u srcu Evrope: Ubrzano se razmnožavaju, nazivaju ih ubicama

28.04.2026 22:11

Foto: Pixabay

Pripadnici opasne invazivne vrste kornjača iz Sjeverne Amerike ponovo su uočeni u rezervatu Tore Flavija.

U priobalnom području Rima ponovo su primijećene opasne kornjače (Chelydra serpentina), poznate po vrlo jakom ugrizu, što je izazvalo zabrinutost među stručnjacima i posjetiocima zaštićenih prirodnih zona. Najnoviji slučajevi zabilježeni su u prirodnom rezervatu Tore Flavija, između Ladispolija i Ćerveterija, gdje su dva primjerka uočena duž staza koje svakodnevno koriste građani i volonteri.

Neočekivano prisustvo ovih životinja iznenadilo je i same radnike u rezervatu. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovakvi nalazi nisu izolovani.

Etolog Andrea Lunerti navodi da je tokom godina uklonio više od 25 jedinki, pronađenih kako u okolini Rima, tako i u urbanim dijelovima grada. Među najneobičnijim slučajevima izdvaja kornjaču ostavljenu u fontani jedne stambene zgrade u naselju Monteverde.

Prema riječima Korada Batistija, odgovornog za upravljanje zaštićenim područjem, postoji mogućnost da su se ove životinje već razmnožile u prirodi. „S obzirom na ograničen prostor, pretpostavljamo da su u pitanju potomci velike ženke pronađene prije tri godine. Ako se to potvrdi, bila bi to prva generacija koja se spontano razmnožila u ovom rezervatu“, objašnjava Batisti.

Chelydra serpentina

Takva mogućnost dodatno zabrinjava, jer je riječ o invazivnoj vrsti koja nema prirodne neprijatelje u lokalnom ekosistemu. Zbog toga lako ulazi u konkurenciju s domaćim vrstama i ugrožava njihov opstanak oduzimajući im hranu i stanište.

Stručnjaci najavljuju pojačan nadzor i naučna istraživanja. U planu je analiza morfologije i DNK pronađenih jedinki kako bi se utvrdilo da li su međusobno povezane.

Paralelno se razvijaju sistemi za hvatanje pomoću plutajućih zamki koje se postavljaju na površinu vode i aktiviraju kada životinja izađe na sunce.

Dodatnu zabrinutost izaziva i opasnost po ljude. Ova vrsta, porijeklom iz Sjeverne Amerike, smatra se jednom od najopasnijih kornjača na svijetu. Ima snažan oklop, dugačak i izuzetno pokretan vrat, kao i oštar kljun kojim može nanijeti ozbiljne povrede. Prema riječima nadležnih iz jedinice Karabinijera za zaštitu prirode, ugriz ove životinje može dovesti i do gubitka prsta.

Zbog toga je držanje ovih kornjača u privatnom vlasništvu zabranjeno. Njihovo prisustvo u prirodi najčešće je posljedica ilegalne trgovine egzotičnim životinjama i njihovog kasnijeg napuštanja.

Nadležni apeluju na građane da budu oprezni: ne prilaziti životinjama, ne pokušavati ih uhvatiti i odmah obavijestiti nadležne službe u slučaju da ih primijete. Poseban oprez preporučuje se vlasnicima pasa kako bi se izbjegli potencijalno opasni susreti.

Pronađeni primjerci trenutno se nalaze u Centru za biodiverzitet u Foljanu, gdje će ostati pod nadzorom i neće biti vraćeni u prirodu.

Stručnjaci upozoravaju da postoji realna mogućnost novih pronalazaka u ovom području, zbog čega je neophodno stalno praćenje situacije i veća informisanost javnosti.

(RTS)

