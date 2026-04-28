Grčka uvodi zabrane na 251 plaži: Predstojeća letnja sezona će biti drugačija u odnosu na prethodne

28.04.2026 20:31

Грчка уводи забране на 251 плажи: Предстојећа летња сезона ће бити другачија у односу на претходне
Foto: GEORGE DESIPRIS/Pexels

Ove godine, 251 grčka plaža proglašena je zatvorenim za bilo kakvu gradnju, uključujući sve - od iznajmljenih ležaljki i suncobrana do privremenih drvenih konstrukcija.

Grčko Ministarstvo zaštite životne sredine navodi da je ova odluka donijeta s ciljem jačanja zaštite plaža od posebnog estetskog, geomorfološkog i ekološkog značaja, kao i očuvanja vrednih staništa i biljnih i životinjskih vrsta koje od njih zavise.

Zabrana znači da na nekih 251 plaži nećete moći da iznajmite suncobrane ili ležaljke, od kojih su mnoge dio morskih područja NATURA 2000.

полиција грчка

Svijet

Uhapšen napadač u Atini star 89 godina, ranio pet osoba

Istovremeno, proširen je spisak plaža uključenih u morski program NATURA 2000, koje su sada podvrgnute strožem režimu zaštite.

U ovim područjima nije dozvoljeno ustupanje prava korišćenja obale i plaže, dok su zabranjene intervencije ili aktivnosti koje bi mogle da izmjene njihov prirodni oblik ili negativno utiču na njihove ekološke funkcije.

Ova mjera je dio šire strategije za ograničavanje nekontrolisanog razvoja turizma i promovisanje održivijeg upravljanja grčkom obalom, u trenutku kada se pritisci na obalne ekosisteme pojačavaju usljed razvoja turizma i uticaja klimatskih promjena.

Grčka

Plaža

promjene

zabrane

Pročitajte više

Пасош и фотоапарат стоје на карти свијета.

Društvo

Ovo može skupo da vas košta: Obavezan dokument koji mnogi zaboravljaju

14 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Svijet

Drvenom motkom razbio 30 automobila

1 d

0
Цвијановић на Делфи форуму

BiH

Cvijanović na Delfi Forumu: Intervencionizmom stvoren institucionalni monstrum

6 d

0
Цвијановић и Мицотакис

BiH

Cvijanovićeva sa Micotakisom o aktuelnim temama i jačanju saradnje

6 d

0

Više iz rubrike

Хороскоп

Zanimljivosti

Četiri znaka koja bi mogla da dobiju neočekivani novac

3 h

0
Особа избацује велику количину пара из кофера на сто.

Zanimljivosti

Maj 2026. donosi baš ozbiljne pare za tri znaka

10 h

0
Она никада не окреће леђа: Жена рођена у овом знаку воли најискреније

Zanimljivosti

Ona nikada ne okreće leđa: Žena rođena u ovom znaku voli najiskrenije

10 h

0
Хороскоп од 5. маја: Ова два знака очекује 10 година финансијске стабилности

Zanimljivosti

Horoskop od 5. maja: Ova dva znaka očekuje 10 godina finansijske stabilnosti

13 h

0

  • Najnovije

22

41

Da li će biti povećane plate radnicima Željeznica?

22

39

Kraj aprila donosi sreću za četiri horoskopska znaka

22

23

Prijeti li gašenje Željeznicama Srpske?

22

11

Opasan gmizavac pronađen u srcu Evrope: Ubrzano se razmnožavaju, nazivaju ih ubicama

22

02

Sve više građana se isključuje sa gradskog grijanja: Šta će biti sa onima koji ostanu?

