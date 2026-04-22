Cvijanović na Delfi Forumu: Intervencionizmom stvoren institucionalni monstrum

Istorija nas iznova uči da politički eksperimenti nametnuti protiv volje naroda rijetko opstaju. Poručila je ovo srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović obraćajući se na 11. Delfi ekonomskom forumu u Grčkoj.

Cvijanovićeva je naglasila da živimo u vremenu u kom su države suočene sa ozbiljnom odlukom - ili da aktivno oblikuju sopstvenu budućnost, odvažno, odgovorno i mudro, ili da ostanu pasivni posmatrači dok drugi odlučuju o njihovoj sudbini.

"Države, društva i višenacionalne zajednice ne mogu se trajno graditi putem prinude, zavisnosti ili spoljnog inženjeringa. Mogu se graditi isključivo na legitimnosti, unutrašnjem dogovoru i međusobnom poštovanju", istakla je ona.

Cvijanovićeva je poručila da je suverenitet temelj svake države i da bez sposobnosti da upravlja sobom bez spoljnog uplitanja nijedna država ne može opstati. Navela je i primjer BiH.

"Istinski suverenitet podrazumijeva pravo naroda da sâm oblikuje svoju sudbinu, oslobođen prinude, neizabranih birokratija i političkih projekata koji nastoje da identitet zamijene nametnutim rješenjima. Time dolazim do BiH - zemlje iz koje dolazim. Na samom početku, dozvolite mi da pojasnim jednu činjenicu koja se u inostranstvu često pogrešno tumači. Ja sam član tročlanog Predsjedništva BiH, izabrana iz Republike Srpske, koja obuhvata 49 odsto teritorije zemlje. Govorim u ime Republike Srpske i građana koji su me demokratski izabrali na ovu funkciju. To je ustavna stvarnost BiH. Svako ko tvrdi da govori u ime svih građana BiH bez prethodnog dogovora sva tri člana Predsjedništva, pogrešno predstavlja i Ustav i istinu", rekla je ona i dodatno pojasnila:

"Sigurno ste mnogo toga čuli o BiH. Ali, moram otvoreno reći: veliki dio onoga što je međunarodnoj javnosti predstavljeno jeste nepotpun, pojednostavljen, selektivan ili u potpunosti pogrešan prikaz. Ovdje sam da govorim ne na temelju narativa, već neposredne političke stvarnosti".

Demokratija i sloboda u BiH ozbiljno narušene

S tim u vezi, Cvijanovićeva je posebno naglasila da du u BiH demokratija, stvarna sloboda, pravi suverenitet, pa čak i dosljedna vladavina prava, ozbiljno narušeni.

"BiH je postala zemlja izraženih protivrječnosti i sistemskih zloupotreba ustavnog poretka i demokratskih normi. Za veliki dio toga odgovorne su intervencije uzastopnih neizabranih stranih zvaničnika - ljudi za koje nijedan građanin naše zemlje nikada nije glasao. Zamislite da živite u takvim okolnostima u savremenoj Evropi. Prošle godine, obilježena je trideseta godišnjica potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Mnoge konferencije bile su posvećene Dejtonu, ali su se prečesto svodile na ponavljanje starih stereotipa i svjedočile o upornom nerazumijevanju BiH i njenih suštinskih problema. Podsjetimo se, stoga, šta je Dejtonski sporazum u stvari. Zaustavio je tragičan rat, ali je istovremeno uspostavio pažljivo i kroz pregovore dogovoren ustavni okvir za izrazito decentralizovanu državu sastavljenu od dva entiteta i tri ravnopravna konstitutivna naroda. Nije bio nametnut, nego rezultata dogovora, koji su prihvatile sve strane. I to je od presudnog značaja", rekla je Cvijanovićeva.

Tragedija BiH leži u tome, dodaje srpski član Predsjedništva, što suštinski problem nikada nije bio sâm Dejton, već njegovo sistematično podrivanje od trenutka kada je potpisan.

Kolonijalna uprava u srcu Evrope u 21. vijeku

"Strani akteri ugrađeni u taj sistem - prije svega visoki predstavnik, a potom i strane sudije u Ustavnom sudu BiH - mirovni okvir postepeno su pretvorili u oblik kolonijalne uprave. Da, u srcu Evrope, u 21. vijeku. Mnogi to čuju i pitaju: da li je to zaista moguće? Nažalost, jeste. Tokom više od tri decenije, uzastopni neizabrani strani zvaničnici nametnuli su stotine odluka i zakona, centralizujući zemlju i pritom kršeći i takozvani duh i slovo Dejtonskog sporazuma. BiH je postala mjesto gdje se jezikom demokratije često prikriva nedemokratska praksa. Dozvolite mi da navedem konkretne primjere, jer mnogima je u to teško povjerovati. Izborni zakon izmijenjen je na sâm dan izbora. Ustav je bio suspendovan na jedan dan kako bi se uvele nove formule za formiranje vlasti i instalirali politički aranžmani bez demokratskog legitimiteta. I sve to je uradio jedan neizabrani pojedinac koji sebe naziva visokim predstavnikom bez ijednog ovlaštenja u Dejtonskom sporazumu da se tako ponaša", podsjetila je Cvijanovićeva.

Takođe, podsjetila je i da su na desetine demokratski izabranih ili imenovanih zvaničnika smijenjeni bez poštovanja osnovnih pravnih procedura.

"Političke stranke bile su finansijski sankcionisane izvan uobičajenih demokratskih postupaka. I ne samo to - pravosuđe je politizovano i instrumentalizovano. Krivično zakonodavstvo mijenjano je kako bi se politički targetirao i uklonio izabrani predsjednik Republike Srpske samo zato što nije postupio po nelegalno nametnutom zakonu od strane visokog predstavnika. U tom procesu zaobiđene su zakonodavne institucije BiH. Da li je to demokratija ili vladavina dekretima? Prečesto se, kada se o BiH govori na međunarodnom nivou, govori samo o posljedicama, a gotovo nikada o uzrocima. Svaka oštrija politička izjava iz Republike Srpske odmah se osuđuje, dok se neustavna centralizacija, neprijateljski postupci i gotovo svakodnevni napadi na Republiku Srpsku prećutkuju. Takvi dvostruki aršini godinama narušavaju povjerenje", istakla je srpski član Predsjedništva tokom obraćanja na Delfi forumu.

Stvoren politički i institucionalni monstrum

Cvijanovićeva je pojasnila da je intervencionističkim pristupom stvoren politički i institucionalni monstrum.

"Često je pravdan potrebom stvaranja funkcionalnije države. U stvarnosti, stvoren je ustavni, institucionalni i politički monstrum. Umjesto jedinstva, proizvedena je paraliza. Umjesto saradnje, produbljeno je nepovjerenje u već ionako podijeljenom društvu i među tri konstitutivna naroda koji u njemu žive: Bošnjacima – muslimanima, Srbima pravoslavcima i Hrvatima katolicima. Ideja da je BiH društvenim inžinjeringom moguće pretvoriti u jednu centralizovanu političku naciju pokazala se kao nerealna i štetna. Ta ideja zanemaruje istorijske realnosti, kulturne identitete, ustavnu ravnotežu i osnovnu demokratsku činjenicu da se nijednim narodom ne može trajno upravljati protiv njegove jasno izražene političke volje", istakla je ona.

BiH funkcioniše u okviru kolonijalne strukture

"Danas je BiH kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Ipak, tu leži tužan paradoks: Evropska unija ne samo da je decenijama tolerisala mnoge od ovih devijacija, već ih je i neposredno i posredno podržavala. Čak i sada, kada mnogi evropski zvaničnici u potpunosti shvataju koliko je projekat stvaranja centralizovane BiH štetan, Evropska unija ostaje najveći finansijski sponzor Kancelarije visokog predstavnika i njenog antidejtonskog i nedemokratskog djelovanja. Jednostavno rečeno: BiH i dalje funkcioniše u okviru kolonijalne strukture na čijem čelu se nalazi neizabrani strani namjesnik - koja bi možda impresionirala srednjovjekovne vladare, ali bi morala da zabrine svakog demokratu u savremenom svijetu", kaže Željka Cvijanović.

Još više zabrinjava to što imenovani na tu funkciju i dalje nema saglasnost Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, kako je predviđeno Aneksom deset Dejtonskog mirovnog sporazuma, dodala je ona.

Pojasnila je da institucija koja odgovara izbornom tijelu i nije odgovorna nijednom demokratskom tijelu, ne samo da nije u skladu sa evropskim standardima - ona ih poništava.

"Kako je moguće da se demokratske vrijednosti promovišu nedemokratskim instrumentima? Kako se može govoriti o suverenitetu dok se suverenitet osporava? To nisu retorička pitanja. Ona zadiru u samu srž kredibiliteta Evrope", zaključila je Srpski član Predsjedništva BiH.