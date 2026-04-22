Košarac: Da je Konaković išta naučio od Dodika i Srpske ne bi se doveo u situaciju da nije vidljiv ni u Visokom

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da je nemoćno histerični i lažljivi ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković danas ponovo imao epizodu.

"Neugodno smješten na granicu cenzusa, teško se miri sa neminovnim izbornim debaklom", rekao je Košarac.

Košarac je naglasio da na Poljinama zadovoljno trljaju ruke i uz kokice posmatraju kontinuitet Konakovićevih promašaja, a Konaković grca u sopstvenim lažima, verglajući iste mantre ne bi li nekome privukao pažnju.

On je istakao da mu je glasačko tijelo sve malobrojnije, a oktobar sve bliži.

"Blebetaće o 'amerikanizaciji Banjaluke', 'blokadama SNSD', 'malignom ruskom uticaju'... Onda ide red 'teškog života građana', 'egzistencijalni problemi', pa obavezno riječ, dvije o 'zaštiti i jačanju institucija BiH' i njemu kao braniku nadležnosti BiH", objavio je Košarac na "Instagramu", dodavši da je to jedino što Konaković zna, uvjeren da će njegove 100 puta izgovorene laži jednom postati istina.

Umjesto otrcanih laži i svakodnevnog populizma, kaže Košarac, bilo bi mu bolje da je pažljivo slušao i gledao predsjednika Milorada Dodika i državno rukovodstvo Srpske.

"Možda bi tada Konaković dokučio kako se vodi ozbiljna politika, kako se majstorski i bravurozno Srpska pozicionira u novim geopolitičkim okolnostima, kako se štiti suverenitet, kako se dobija pažnja i poštovanje međunarodnih prijatelja i partnera", ukazao je Košarac.

Da je Konaković išta naučio od Dodika i Srpske, naveo je, ne bi mu najveći domet bila Tanja Fajon i ne bi bauljao po bjelosvjetskim hodnicima i zaskakivao neke nižerangirane činovnike, moleći ih za zajedničku fotografiju.

"Da je Konaković išta naučio, ne bi se doveo i situaciji da nije vidljiv ni u Visokom", konstatovao je Košarac, reagujući na Konakovićevu izjavu da mu se sviđa, kako je rekao, amerikanizacija Banjaluke.