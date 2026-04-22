Ramo Isak "nije upoznat" o napadima i uznemiravanju srpskih povratnika

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak rekao je Srni da nije upoznat sa provalom u Crkvu Rođenja Presvete Bogorodice u selu Trubar kod Drvara koji je uznemirio srpske povratnike niti da je provaljeno u nekoliko domaćinstava iako je sve to prijavljeno policiji.

Uprkos tome što su mediji posljednjih dana izvještavali o ovom nemilom događaju u kojem su po ko zna koji put meta srpska bogomolja i srpski povratnici, Isak je rekao da "nije čuo za napad" koji se prošle sedmice dogodio u FBiH gd‌je je ministar unutrašnjih poslova, a za to je imao obrazloženje "da to nije njegov posao".

"Vjerujte mi, da budem krajnje iskren, nisam upoznat, ali ću sada, zahvaljujući vama, tražiti informacije", rekao je Isak.

Iako u FBiH nadležni ministar nije upoznat sa tako osjetljivim pitanjem koje se tiče bezbjednosti građana, na niovu BiH su čuli za taj događaja pa se ministar za ljudska prava i izbjeglica u Savjetu ministara Sevlid Hurtić već najavio u posjetu srpskom povratničkom selu Trubar.

Isak je iznio mišljenje i kako "bezbjednost povratnika nije u nadležnosti svih nivoa vlasti".

"Ja imam direktora Federalne uprave policije /FUP/, pa sam ja tu rasterećen. To je posao direktora FUP-a, da iskoordiniše i uradi sve što je u skladu sa zakonskim regulativama i u koordinaciji sa kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova i nadležnim tužilaštvima", rekao je Isak.

Migranti, vraćeni sa hrvatske granice, obili su Crkvu Rođenja Presvete Bogorodice u selu Trubar, te provalili i opljačkali nekoliko domaćinstava. U selu živi dvadesetak srpskih povratnika koji su zbog svega toga vaskršnje praznike dočekali u strahu i neizvjesnosti, prenosi Srna