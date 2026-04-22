Vulić: Konaković "elementarna nepogoda" za sve narode u BiH

Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković je elementarna nepogoda za sve narode u BiH, rekla je Sanja Vulić, poslanica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, komentarišući skandalozan nastup ministra inostranih poslova na forumu u Antaliji.

"Sramota me da imamo takvog ministra, iako BiH nije zemlja koja ima čime da se pohvali, ali već kad biramo, dajte da biramo nekog normalnog. Sa takvim likovima nema napretka. Oštre riječi uputio je našoj matici Srbiji, i tu je skrivena poruka da preko Srbije sve to sprema Republici Srpskoj ", naglasila je Vulićeva za RTRS

Vulićeva ističe da je Konaković ikakav diplomata, on bi upoznao ostale diplomate na forumu u Antaliji da se u BiH dešavala "silovanje" zakona od strane Kristijana Šmita.

"I to je trebala da bude tema, ali on očigledno nije ministar svih naroda, već samo jednog, i to bošnjačkog. FBiH nebi imala vlast ni danas da nije intervenisao Šmit, niti bi "trojka" bila na vlasti da nije bilo Šmita. Konaković se isključivo bavi svojim interesima, i građani Federacije se samo taoci tih koji upravljaju s njima ", dodala je Vulićeva.

Ona je naglasila da Konaković skandaloznim istupima skreće pažnju javnosti, jer je svjestan da mu otkucavaju posljednji dani u politici.

"Vidljiva je sve veća nervoza. Sa malo znanja, bez velike pameti, i treba da tako prođe, jer nije ni zaslužio da bude na ovoj poziciji", poručila je Vulićeva.

Vulićeva je naglasila da Srpska za razliku od FBiH poštuje ono što piše u Dejtonskom sporazumu.

"Poštujemo slovo Dejtona, a ne duh Dejtona. Dok je Republike Srpske ovdje će biti slobodan narod. Možete nas samo natjerati da stekenemo svoju nezavisnost, jer Republika Srpska ima sve elemente da bude suverena i samostalna država", rekla je Sanja Vulić.

Kada je u pitanju Dom naroda, predstavnici SNSD-a rade dobro i odgovorno svoj posao, poručuje Vulićeva.

"Nedostaje komunikacije, jer pojedinci koji su izvučeni iz "kinder jajeta" ne mogu biti veći od tri legalno izabrana predstavnika svog naroda. Ovdje nisu u pitanju nikakve blokade, već princip i poštovanje akata", zaključila je Vulićeva.