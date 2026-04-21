Kako je OHR uticao na uvođenje izbornih tehnologija i ko je nudio mito?

Slijedi još jedan u nizu priloga "jeste li mislili da ste sve čuli o namještanju tendera i pritisku stranih interesnih grupa u BiH".

Danas, s manje detalja o spornoj nabavci sistema za biometrijsku identifikaciju glasača i skeniranje glasačkih listića.

Danas o detaljima koji su pratili tender i projekat. Saopštila ga je uprava “Planet Softa” nakon što su saznali da je Kancelarija za žalbe BiH razmatrala i odbila njihovu žalbu na odluku Centralne izborne komisije o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Optužbe koje su iznijeli prevazilaze reakciju koja se može podvesti pod "ko gubi ima pravo da se ljuti".

CIK ćuti, kao da nije čuo šta je danas ispričala uprava Planet Softa. Generacijski projekat uvođenja reda u izbore u BiH sad već djeluje kao da bi trebalo da postane generacijski predmet u Tužilaštvu. A Tužilaštvo BiH kaže, do sada još nismo obaviješteni.

Nudili su mi dva miliona da se povučem. Odbio sam. Tražili su pare da pobijedimo na tenderu. Odbio sam. Tako je danas Vedran Jarić sumirao pozadinu iza CIK-ovog odbijanja tenderske ponude koja se ne odbija zbog, čini se, njegovog odbijanja jedne druge ponude.

"Da, tačno je da nuđeno mi je dva miliona maraka. Milion maraka mi je davano u parama, u kešu, odmah, a milion maraka kroz posao. To neko ko je meni nudio je neko ko je blizak vlasti u Sarajevu, u Federaciji, jako blizak, i neko ko je blizak OHR-u. Tako ću reći", rekao je vlasnik “Planet Soft” d.o.o. Vedran Jarić.

BiH Jarić: Nudili mi dva miliona da se povučem sa tendera, iza svega stoji Kristijan Šmit

Spreman sam da svim organima kažem sve što znam i šta mi je nuđeno, dodaje vlasnik “Planet Softa”. Poziva Sud i Tužilaštvo BiH da pregledaju svu dokumentaciju o nabavci sistema za biometrijsko utvrđivanje identiteta glasača i elektronsko evidentiranje glasova. Tužilaštvo ekspresno saopštava – ne znamo mi ništa.

Konferencija za medije uslijedila je nakon saznanja da se Kancelarija za žalbe sprema da potvrdi da je CIK bio u pravu kada je “Planet Softu” odbio 25 i po miliona maraka jeftiniju ponudu od onog što je CIK bio spreman da potroši za nove izborne tehnologije.

Kancelarija i danas na naša pitanja odgovara isto kao i prije četiri dana.

Ured za razmatranje žalbi je razmatrao žalbu "Planet Soft" d.o.o. Banja Luka, ali je još uvijek nije riješio.

Jarićevi izvori iz Kancelarije za žalbe jutros kažu da su članovi Kancelarije glasali 4 na prema 3 u korist odbijanja žalbe. Sudeći prema informacijama koje Jarić dijeli s javnošću, odugovlače s pisanjem rješenja jer konsenzusom pokušavaju maskirati spornu odluku o odbijanju žalbe.

"I da se sada vrši pritisak - opet međunarodnog stranog faktora - da se postigne totalni konsenzus, odnosno da glasanje bude", dodao je Jarić.

I žalba firme “Provis” iz Bijeljine, najskupljeg ponuđača na tenderu, čiju je ponudu CIK takođe odbacio, biće riješena, kaže KRŽ, u zakonskom roku. Situacija sa žalbom “Artko” grupe, drugog najpovoljnijeg ponuđača, riješena je obustavljanjem postupka.

Pismenim podneskom zaprimljenim 8. aprila 2026. godine, žalitelj „Artko grup“ d.o.o. Sarajevo je izjavio da odustaje od žalbe.

Nije još poznato - a u svjetlu današnjih navoda posebno je važno - zašto je “Artko” grupa 7. aprila odustala od žalbe na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača koju su CIK-u dostavili desetak dana ranije. Nije poznato ni ono važnije: na šta su se žalili.

Upravni spor pred Sudom BiH je sljedeći korak “Planet Softa”, ako im žalba bude odbijena. Tražiće privremenu mjeru, ali ne nadaju se da će je Sud BiH odrediti.

I “Planet Soft” danas tvrdi, i to javno, da ponuda Smartmatika ne odgovara na zahtjeve tendera, iako je cijeli posao od pilot projekta namješten za njih i iako su ponudu nakon otvaranja ponuda ukrasili sa čak 220 dodatnih stranica poslatih – elektronskom poštom. Naglašavaju i da Smartmatik nije u sistemu PDV-a, što će cijeli posao poskupiti za nepredviđenih 13 miliona, da je Smartmatik naduvao cijene da bi mogao da podmiruje sve zainteresovane strane u postupku, ali i formalno-pravni propust koji zapravo obara sve što smo mislili da znamo o obligacijama i uopšte pravnom prometu.

"Ovo je prvi put, prvi slučaj u javnim nabavkama u BiH da je odluku i posao dobio neko ko nije predao ponudu. Dakle, grupa ponuđača koja je dobila posao nije predala ponudu", kazao je član uprave “Planet Soft” d.o.o. Aleksandar Milinković.

BiH Milinković: CIK korigovao tender za 8 miliona u toku otvorenog postupka

Tvrde i da je CIK pokušao da sakrije da im je tražio obrazloženje neprirodno niske cijene. Ispričali su u detalje i kako je CIK četiri puta vraćao zapisnike Komisije za javne nabavke dok Komisija nije popustila i odustala od prijedloga da “Planet Soft” bude najpovoljniji i konačno napisala da je najpovoljniji “Smartmatik”.

Kada je odbio da se za 2 miliona povuče iz posla od 57 miliona maraka, krenuli su pritisci na vlasnika “Planet Softa” – prije svega, iz OEBS-a i OHR-a. Istakao je Jarić kako je Ričard Holcapl otvoreno komentarisao da najpovoljnija ponuda ne mora biti najbolja, poredeći to s modelima auta. Prozvao je i čovjeka koji je mastermajnd cijele operacije.

"Odgovorno tvrdim da iza svega ovoga stoji Kristijan Šmit, koji je pozivao članove CIK-a i vršio pritisak da se posao da firmi “Smartmatik”. Potvrđeno mi je od pojedinih članova CIK-a kako su imali razgovore i imali pritiske da se posao da firmi “Smartmatik”", istakao je vlasnik “Planet Soft” d.o.o. Vedran Jarić.

O petljanju OHR-a u tender za uvođenje novih izbornih tehnologija do danas se moglo spekulisati samo kroz nametanje relevantnih odluka i ispade članova CIK-a o podršci međunarodnih prijatelja. Danas naslov intervjua Kristijana Šmita za Večernji list, objavljenog prije tri dana, dobija mnogo opasniju dimenziju.

"Uprkos opstrukcijama, učinit ću sve, pa i uvesti skenere", rekao je Kristijan Šmit.

Preostalo je za taj posao još da Kancelarija za žalbe konačno i zvanično odluči o žalbi “Planet Softa”, te da se nametnu izmjene Izbornog zakona, jer Parlament nema politički kapacitet da ih usvoji. Možda se usput negdje na aufgaben liste doda i dopuna Krivičnog zakona za ove neposlušnike što odbijaju nepristojne ponude od 2 miliona maraka.