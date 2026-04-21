Logo
Large banner

Dodik: Sav izborni proces u BiH je uzurpiran

Autor:

ATV
21.04.2026 13:35

Komentari:

0
Додик: Сав изборни процес у БиХ је узурпиран
Foto: ATV

Sav izborni proces u BiH je uzurpiran, nije dato izbornim faktorima, tj, političkom partijama da dogovaraju uslove, nego se nameću sa strane, rekao je Milorad Dodik, lider SNSD-a.

"Postoji ozbiljan strah da uvođenje izbornih tehnologija, prije svega za manipulaciju izborima od strane nekih stranih ili drugih faktora, a ne da pospješi vidljivost i transparentnost i u tom pogledu, mi smo od početka bili protiv toga. Na kraju krajeva, prošli su dvoje izbora, i vanredni i lokalni gdje se na pojedinim mjestima upotrebljavala ta tehnologija i na svim mjestima mi smo dobili više glasova nego prošli put. To znači da smo mi kradeni na izborima, a kako oni žele da naprave predstavu o tome. I ako se sjećate, niko nikada nije uložio prigovor na to što se dešava. I pored toga mi smo protiv. a to tom procesu govori i to da firma iz Banjaluka koja je bila prva na tenderu nije dobila taj posao nego nego drugi, i to nama samo pojačava uvjerenje da se radi o spekulaciji", rekao je Dodik.

On kaže da izborni proces pripada izbornim faktorima, te da se samo u BiH izborni uslovi.

"Da se ne može doći do toga i da Šmit nameće određene procese, pa to nigdje nema na svijetu. Izborni proces pripada izbornim faktorima, nemate zemlje u Evropi gdje ne sjednu političke partije i dogovore izborne uslove, samo ovdje nama se nameću izborni uslovi. Usput, uspješno kriju subjekte izbornog procesa, a oni koji su izvan izbornog procesa oni su kao neki koji brinu o nekoj vrsti priče", kaže Dodik i dodaje:

"CIK je formiram potpuno van ustava i van demokratskih standarda. Ona nije tehnički odbor podrške provođenja izbora, ona je postala izvršni državni organ. To nema nigdje na svijetu. Ona propisuje, ona kažnjava, SNSD je je rekorder po plaćenim kaznama. Muslimani su to uzurpirali, ali mi sve to pažljivo pratimo i bilježimo".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner