Trasiranje puta da Smartmatik dobije 74.5 miliona KM: Sporni u svijetu, dobri za BiH

Istrčati 100 metara za 10 sekundi može Husein Bolt, ali nakon godina pripreme. Uvesti nove izborne tehnologije u BiH za 180 dana može Smartmatik, ali nakon što se godinama priprema teren da upravo oni dobiju tender težak 74 miliona KM.

Kancelarija za žalbe BiH još nije donijela zvaničnu odluku, ali u javnosti su se pojavile informacije da će odbiti žalbu Planet Softa na odluku CIK-a BiH da posao nabavke izbornih tehnologija povjeri firmi Smartmatik čija je ponuda 17 miliona KM skuplja. Nakon ove odluke izvjesno je da će CIK zaključiti ugovor sa američkom firmom vrijedan 74,5 miliona KM.

Pripreme USAID

USAID 2021. godine započinje sa analizama i pripremama programa za uvođenje novih tehnologija u izborni sistem BiH. Za analize izbornog sistema, tehničku pomoć i učešće u programima reformi izbora koriste usluge Međunarodne fondacije za izborne sisteme (IFES) u kojem je visoku poziciju zauzimala Irena Hadžiabdić, doskorašnji član CIK-a.

IFES je iznio analizu, a njihove preporuke postaju osnova na kojoj je USAID definisao specifikacije za nabavku opreme. U izborni sistem BiH, USAID uvodi Smartmatic bez ikakvog tendera preko donatorske nabavke.

Ukratko, šta se desilo. Preko donacije teške 500.000 dolara USAID zaobilazi sistem javnih nabavki BiH i u izborni sistem uvodi kompaniju Smartmatik koja isporučuje izbornu tehnologiju. Pilot projekat u kojem testiraju svoju tehnologiju Smartmatik ima 2024. godine na lokalnim izborima. Koju godinu kasnije, CIK raspisuje tender u kojem postavlja uslov koji može realizovati samo kompanija koja je već testirala ili radila na izbornim tehnologijama - što je naravno Smartmatik, odnedavno registrovan u Sarajevu.

Pokreću projekat pod nazivom Support to Electoral Integrity (SEI) 2023. godine, a kao realizatora biraju kompaniju Smartmatik. Izborne 2024. godine testiraju softver u Tuzli, Novom Gradu i Prijedoru.

"Smartmatik i USAID SEI osoblje je bilo uključeno u realizaciju svih testiranja, na nivou izbornog štaba u prisustvo članova izbornih komisija", saopšteno je u godišnjem izvještaju Centralne izborne komisije.

Dio izvještaja CIK-a

Time su i dokumentovane snažne veze IFES-a, Smartmatika i CIK-a, godinama prije raspisivanja sada već spornog tendera.

Tramp i pomoć OHR-a

Kompleksnu priču dodatno je zakomplikovala pobjeda Donalda Trampa na izborima u Americi kada se USAID i svi njihovi fondovi prekidaju ili gase.

Višemilionski tender namijenjen za Smartmatik je bio na koncu da propadne sve do intervencije Kristijana Šmita koji naprasno nameće odluku da se izborne tehnologije finansiraju iz sredstava Centralne banke BiH, a kasnije i da sredstva za CIK može da potpiše i zamjenik ministra finansija, bez saglasnosti ministra. U raspisanom tenderu ključ je bila realizacija za 180 dana koji nijedna kompanija ne bi mogla da provede bez da je prethodno godinama uvođena u izborni sistem BiH, a sva zvanična dokumentacija dokazuje da je Smartmatic sa svojom tehnologijom odavno prisutan u BiH kroz donatorske projekte.

Skandalozan u svijetu, dobar za BiH

Smartmatik ima minorno prisustvo u SAD, a najveći projekat im je nabavka izbornih tehnologija u Filipinima što je na kraju završeno teškim optužbama.

U tekstu objavljenom na zvaničnom sajtu Ministarstva pravde SAD, Smartmatik je optužen za učešće u korupcionim radnjama i pranju više od milion dolara mita filipinskom vladinom zvaničniku u vezi sa ugovorom vezanom za izbore 2016. godine.

"Prema novoj optužnici, između 2015. i 2018. godine, Rodžer Alehandro Pinjate Martinez (50), državljanin Venecuele sa prebivalištem u Boka Ratonu, i Horhe Migel Vaskez (64) iz Dejvija, zajedno sa drugima, prouzrokovali su da Huanu Andresu Donatu Bautisti (61), bivšem predsedniku COMELEC-a, bude isplaćeno najmanje milion dolara mita. Mito je navodno plaćeno radi dobijanja i zadržavanja poslova od COMELEC-a, uključujući oslobađanje povoljnih povraćaja poreza na dodatu vrednost (PDV) i drugih ugovornih plaćanja u korist SGO Corporation Limited i njenih filijala. Da bi finansirali mito, zavjerenici su navodno stvorili tajni fond pretjeranim fakturisanjem troškova po mašini za glasanje isporučenoj za filipinske izbore 2016. godine. Da bi prikrili koruptivne isplate, koristili su šifrovani jezik, kreirali lažne ugovore i lažne ugovore o kreditima i usmeravali transakcije preko bankovnih računa u Aziji, Evropi i SAD, uključujući i Južni okrug Floride" navodi se na sajtu Ministarstva pravde.

Tokom više izbornih ciklusa na Filipinima, Smartmatik je optuživan za brojne tehničke kvarove, nedostatak transparentnosti i mogućnosti manipulacije. 2016. godine optuženi su za mijenjanje koda na serveru u izbornoj noći zbog čega su pokrenuti postupci protiv zaposlenih.

Skandal su režirali i u Venecueli u nekoliko navrata, ali jedan od zvučnijih je bio u SAD 2020. godine kada je na izborima pobijedio Džozef Bajden. Tada je američki vodeći američki mediji optuživali Smartmatik za učešće u malverzacijama, ali sve je završeno tužbama protiv Foks njuza i pojedinih političara. Sudski spor sa Foks njuzom i dalje traje, dok je Njuzmaks pristao na nagodbu.

Predavanje softvera u vlasništvo CIK-a?

Prema saznanjima ATV-a, u tenderu koji je CIK raspisao traži se da im se preda u vlasništvo glavni softver za prikupljanje, enkripciju i slanje rezultata glasanja u sjedište Centralne izborne komisije, na šta Smartmatik pristaje.

Ovakva praksa rijetko da je zabilježena u svijetu. U većini slučajeva softver je intelektualno vlasništvo kompanije koja ga proizvede, a države obično dobijaju licencu za korišćenje i pristup za operaciji izbora.

Tako države dobijaju pravo na uvid u izvorni kod, ali ne i vlasništvo nad njim. Banalno poređenje, na popularnim programima koje proizvodi Majkrosoft poput paketa Ofis možete dobiti godišnju ili mjesečnu pretplatu, ali nikako doživotno vlasništvo. Sa druge strane, a za potrebe tendera, projekat koji je vrijedan 74 miliona KM Smartmatik će predati u vlasništvo CIK-u BiH.

Reakcija Planet softa

Komapnija Planet Soft oglasila se nakon navoda da je Kancelarija za rješavanje žalbi odbacila njihovu žalbu.

Na ove informacije reagovao je i vlasnik Planet Softa Vedran Jarić.

"Nisu mogli ni naši, a ni međunarodni faktori, da nas podmite da odustanemo, pa su shvatili da je lakše da krenu putem zloupotrebe i nepoštovanja svih propisa. Ko je nudio mito, ko je tražio mito, ko je i na šta zažmirio javnost će saznati uskoro", napisao je Jarić.

U Kancelariji za žalbe nalazi se još jedna žalba kompanije Provis iz Bijeljine.