Nvi Zeland pred udarom ciklona: Naređena hitno evakuacija

Vlasti su već naredile hitno evakuisanje hiljada građana, strahujući od scenarija koji bi mogao donijeti katastrofalne poplave i klizišta.

Prema podacima državnog meteorološkog zavoda, oluju će pratiti vjetrovi brzine do 130 kilometara na čas i ekstremno obilne padavine. Očekuje se da će udar biti najjači u nedjelju, dok će se u ponedjeljak sistem pomjeriti ka udaljenom ostrvlju Čatam, prenosi Indeks.

Proglašeno vanredno stanje

U subotu je u nekoliko ključnih regija proglašeno vanredno stanje. Najkritičnija situacija je u gradu Vakatane (oko 37.000 stanovnika), gdje je policija naredila evakuaciju stanovništva iz priobalnih zona.

Šta donosi ciklon "Vajana"

Talasi visine do 13 metara: Ozbiljna prijetnja po infrastrukturu i objekte uz more.

"Provjerite oluke i odvode, pripazite na svoje komšije i budite spremni na dugotrajne nestanke struje", poručio je premijer Kristofer Lukson, upozorivši da bi snaga ciklona mogla biti razorna.

Buđenje bolnih uspomena na 2023. godinu

Pojava ciklona Vajana izazvala je paniku među stanovništvom, koje se još uvijek oporavlja od posljedica oluje Gabrijel iz 2023. godine. Tada je u najgoroj prirodnoj katastrofi ovog vijeka na Novom Zelandu život izgubilo 11 osoba, dok su hiljade ljudi ostale bez domova.

Vlasti apeluju na građane da se udalje iz svojih kuća na barem dva dana dok glavni udar ne prođe.