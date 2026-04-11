Pregovori SAD i Irana počinju ovog vikenda u Pakistanu

Mirovni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana počinju ovog vikenda u Islamabadu.

Razgovori će biti održani u pakistanskoj prestonici uz pojačane mjere bezbjednosti, zbog čega su vlasti proglasile dvodnevni državni praznik i ispraznile ulice grada, prenijeli su mediji.

Američku delegaciju predvodi potpredsjednik SAD Džej Di Vens, zajedno sa specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom američkog predsjednika, Džaredom Kušnerom, dok će iransku stranu predvoditi predsjednik parlamenta Mohamed Bager Kalibaf, uz ministra spoljnih poslova Abasa Arakčija i druge visoke zvaničnike.

Glavne teme pregovora biće iranski nuklearni program, sudbina sankcija i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, ključnog plovnog puta za globalno tržište nafte, koji je Iran posljednjih nedjelja praktično zatvorio.

Predsjednik SAD-a Donald Tramp rekao je da je ključni cilj sporazuma sprečavanje Irana da posjeduje nuklearno oružje.

Pregovore dodatno komplikuje situacija u Libanu. Izrael je nedavno izveo masovne vazdušne napade u toj zemlji u kojima je, prema podacima libanskog Ministarstva zdravlja, poginulo najmanje 303 ljudi, dok je više od 1.000 ranjeno.

Iran tvrdi da primirje obuhvata i Liban, dok Izrael i SAD to negiraju.

Stotine brodova i dalje su blokirane u Persijskom zalivu zbog ograničenog saobraćaja kroz Ormuski moreuz, što dodatno destabilizuje globalno tržište nafte, ističu stručnjaci.

Očekuje se da će sastanak u Islamabadu biti prvi u nizu intenzivnih pregovora o dugoročnom sporazumu za okončanje sukoba.

(sputniknews.com)