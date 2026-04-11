Tragedija kod Žepča: Pješak poginuo u teškoj nesreći

Foto: ATV BL

Pješak, čiji identitet još uvijek nije saopšten, smrtno je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros dogodila u mjestu Tatarbudžak, potvrđeno je iz MUP-a ZDK.

Kako saznaje Avaz, nesreća se dogodila u 04:20 časova na magistralnom putu M-17, na području opštine Žepče. "U nesreći su učestvovali putničko motorno vozilo i pješak, koji je tom prilikom zadobio povrede fatalne po život. Na licu mjesta konstatovana je smrt", rečeno je iz Operativnog centra MUP-a ZDK.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.