Tragedija kod Žepča: Pješak poginuo u teškoj nesreći

Autor:ATV
Pješak, čiji identitet još uvijek nije saopšten, smrtno je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros dogodila u mjestu Tatarbudžak, potvrđeno je iz MUP-a ZDK.
Kako saznaje Avaz, nesreća se dogodila u 04:20 časova na magistralnom putu M-17, na području opštine Žepče.
"U nesreći su učestvovali putničko motorno vozilo i pješak, koji je tom prilikom zadobio povrede fatalne po život. Na licu mjesta konstatovana je smrt", rečeno je iz Operativnog centra MUP-a ZDK.
Hronika
14 h0
Hronika
14 h0
Hronika
17 h0
Hronika
19 h0
