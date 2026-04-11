Danas je Velika subota: Ove običaje svaki Srbin mora da zna

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju Veliku subotu, drugi dan hrišćanske žalosti, koji se provodi u molitvi i tišini.

Velika subota predstavlja posljednji dan Nedjelje stradanja i smrti, kada vjernici cjelivaju plaštanicu na Hristovom grobu.

Praznik se takođe naziva i strašna subota, zavalita subota ili dugačka subota, kako bi vjernici bili opomenuti na duge Hristove muka na raspeću, ali i uputili ljude da učine kakvo dobro ili milosrdno djelo.

Zvonima na pravoslavnim hramovima označiće se početak vaskršnjeg slavlja, a ona će nakon tužnih dana prvi put zazvoniti kada se umesto liturgija služe carski časovi, a bogosluženja najavljuju drvenim klepalima.

Običaji na Veliku subotu

Kako je Velika subota dan uoči Vaskrsa, danas se po tradiciji završavaju pripreme za praznik

Običaj je da se kuća očisti i pripremi, pripravi ruho, dovrši farbanje jaja i to sve od samog jutra, pa do zalaska sunca

Na današnji dan još uvijek se strogo posti

Između ostalih poslova, mijesi se kolač vaskršnjak

Žene ne rade ručne radove, a muškarci izbjegavaju teške poslove

Smatra se da svaki vjernik na Veliku subotu treba da uradi dobro djelo, kako bi ga sreća pratila

