Danas je Velika subota: Ove običaje svaki Srbin mora da zna

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju Veliku subotu, drugi dan hrišćanske žalosti, koji se provodi u molitvi i tišini.
Velika subota predstavlja posljednji dan Nedjelje stradanja i smrti, kada vjernici cjelivaju plaštanicu na Hristovom grobu.
Praznik se takođe naziva i strašna subota, zavalita subota ili dugačka subota, kako bi vjernici bili opomenuti na duge Hristove muka na raspeću, ali i uputili ljude da učine kakvo dobro ili milosrdno djelo.
Zvonima na pravoslavnim hramovima označiće se početak vaskršnjeg slavlja, a ona će nakon tužnih dana prvi put zazvoniti kada se umesto liturgija služe carski časovi, a bogosluženja najavljuju drvenim klepalima.
Kako je Velika subota dan uoči Vaskrsa, danas se po tradiciji završavaju pripreme za praznik
Običaj je da se kuća očisti i pripremi, pripravi ruho, dovrši farbanje jaja i to sve od samog jutra, pa do zalaska sunca
Na današnji dan još uvijek se strogo posti
Između ostalih poslova, mijesi se kolač vaskršnjak
Žene ne rade ručne radove, a muškarci izbjegavaju teške poslove
Smatra se da svaki vjernik na Veliku subotu treba da uradi dobro djelo, kako bi ga sreća pratila
