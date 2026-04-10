Šta znači kada na Vaskrs pada kiša

Trenutno je, u većem dijelu Republike Srpske, vedro i prohladno, ali prethodnih dana smo se uvjerili da se to očas posla preokrene. A kakvo nas vrijeme očekuje na Vaskrs?

Meteorolozi kažu da nema razloga za brigu. U subotu će u Republici Srpskoj jutro biti oblačno, ali i toplije nego danas.

Nakon oblačnog jutra, već prije podneva slijedi postepeno razvedravanje sa sjevera, pa će tokom dana biti promjenjivo oblačno uz sunčane periode.

Ekonomija Zašto dizel brže poskupljuje nego benzin

Minimalna temperatura vazduha od 3 do 7, a na jugu do 10 stepeni, dok će maksimalne temperature biti do 22 stepena, osim u višim predjelima, gdje se očekuje do plus 11.

U Banjaluci promjenjivo oblačno uz sunčane periode i temperaturu do 20 stepeni.

Znači, idealni uslovi za posljednje pripreme za veliki praznik.

A na praznik – opet lijepo vrijeme u većini predjela Srpske. Meteorolozi kažu, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Maksimalna temperatura vazduha od 19 do 23 stepena, u višim predjelima od 15 stepeni.

"Sredinom dana i poslijepodne razvojem oblačnosti u višim predjelima od zapada ka istoku lokalno je moguća slaba kiša ili kratkotrajni pljusak", navodi dežurni sinoptičar Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, Đorđe Todić.

BiH Nabavka specifičnih izbornih tehnologija - sve prljaviji detalji

Njegova koleginica Milica Đorđević poručuju da Banjalučane za Vaskrs čeka lijepo vrijeme.

"Ne brinite, u Banjaluci se ne očekuje kiša, naprotiv, biće baš lijep i sunčan dan", kaže Milica Đorđević za "Srpskainfo".

Sunčan Vaskrs ima posebno značenje i za narodne meteorologe. Narodna vjerovanja kažu da vrijeme na ovaj veliki praznik predskazuje kakva će biti cijela godina.

"Ako je na Vaskrs sunčano, biće rodna i berićetna godina, a ako pada kiša, onda će padati svake nedjelje, sve do Duhova", kaže za "Srpskainfo" narodni meteorolog Nebojša Kuštrinović.