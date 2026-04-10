Šta znači kada na Vaskrs pada kiša

10.04.2026 21:53

Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Trenutno je, u većem dijelu Republike Srpske, vedro i prohladno, ali prethodnih dana smo se uvjerili da se to očas posla preokrene. A kakvo nas vrijeme očekuje na Vaskrs?

Meteorolozi kažu da nema razloga za brigu. U subotu će u Republici Srpskoj jutro biti oblačno, ali i toplije nego danas.

Nakon oblačnog jutra, već prije podneva slijedi postepeno razvedravanje sa sjevera, pa će tokom dana biti promjenjivo oblačno uz sunčane periode.

Пумпа гориво

Ekonomija

Zašto dizel brže poskupljuje nego benzin

Minimalna temperatura vazduha od 3 do 7, a na jugu do 10 stepeni, dok će maksimalne temperature biti do 22 stepena, osim u višim predjelima, gdje se očekuje do plus 11.

U Banjaluci promjenjivo oblačno uz sunčane periode i temperaturu do 20 stepeni.

Znači, idealni uslovi za posljednje pripreme za veliki praznik.

A na praznik – opet lijepo vrijeme u većini predjela Srpske. Meteorolozi kažu, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Maksimalna temperatura vazduha od 19 do 23 stepena, u višim predjelima od 15 stepeni.

"Sredinom dana i poslijepodne razvojem oblačnosti u višim predjelima od zapada ka istoku lokalno je moguća slaba kiša ili kratkotrajni pljusak", navodi dežurni sinoptičar Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, Đorđe Todić.

ЦИК изабрано набављача скенера

BiH

Nabavka specifičnih izbornih tehnologija - sve prljaviji detalji

Njegova koleginica Milica Đorđević poručuju da Banjalučane za Vaskrs čeka lijepo vrijeme.

"Ne brinite, u Banjaluci se ne očekuje kiša, naprotiv, biće baš lijep i sunčan dan", kaže Milica Đorđević za "Srpskainfo".

Sunčan Vaskrs ima posebno značenje i za narodne meteorologe. Narodna vjerovanja kažu da vrijeme na ovaj veliki praznik predskazuje kakva će biti cijela godina.

"Ako je na Vaskrs sunčano, biće rodna i berićetna godina, a ako pada kiša, onda će padati svake nedjelje, sve do Duhova", kaže za "Srpskainfo" narodni meteorolog Nebojša Kuštrinović.

Više iz rubrike

Сутра је Велика субота: Вјерује се да ће вам све кренути набоље ако урадите једну ствар

Društvo

Sutra je Velika subota: Vjeruje se da će vam sve krenuti nabolje ako uradite jednu stvar

1 h

0
Патријарх Српске православне цркве Порфирије данас је у Васкршњој посланицима честитао Васкрс верницима

Društvo

Patrijarh Porfirije: Budimo bolji Gospodu i jedni prema drugima

2 h

0
Лото / Лутрија

Društvo

Izvučeni Loto brojevi na Veliki petak: Rezultati 29. kola

2 h

0
Неумољива статистика развода у Херцеговини

Društvo

Neumoljiva statistika razvoda u Hercegovini

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

30

Šta znači ako se probudite između 3 i 4 sata ujutru?

22

27

Svenja uhapšen nakon osam mjeseci bjekstva

22

18

Milan Stanković na Veliki petak prekinuo šutnju

22

15

Dječak (9) pronađen go u kombiju na gomili smeća: Otac dao bizarno objašnjenje

22

09

Matematičara Srđana Lazendića život odveo u Belgiju, ali Doboj ne zaboravlja

