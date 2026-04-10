Neumoljiva statistika razvoda u Hercegovini

Kada nema razumijevanja i tolerancije a ima alkohola, droge i kocke brakovi pucaju. U Hercegovini je statistika razvoda neumoljiva.

Iz Osnovnog suda u Trebinju ATV-u odgovaraju da su u 2024 formirali 54 predmeta, u 2025 - 59, a u ovoj godini već 16.

U trebinjskom Centru za socijalni rad pokušavaju pomiriti parove sa malom djecom, prošle godine im nije išlo baš najbolje.

"Od 41 zahtjeva u osam slučajeva prevaziđene su bračne nesuglasice uz pomoć stručnih radnika Centra", kaže za ATV Zoran Anđušić, direktor Centra za socijalni rad Trebinje.

Na vrata Službe za besplatnu pravnu pomoć najviše kucaju upravo ljudi koji se razvode. Ima onih koji se na ovaj korak odluče nakon svega tri mjeseca ali i onih koji to urade nakon više od tri decenije.

Dajući pravnu pomoć i savjete u ovoj Služi su zaključili da su u velikom problemu društvo i porodica.

"Znamo da je porodica osnovna ćelija svakog društva, bez nje nema napretka, samo ćemo nazadovati bude li se ovako nastavilo stanje u društvu. Znači, ako niste spremni da sa neki sutra živite da se za nekog žrtvujete nemojte ni ulaziti u brak, ostanite sebični ostanite sami, poštenije je nego da sutra neko zbog vas ispašta. Svaki neuspjeli brak je vaš lični promašaj", poručuje Anja Daković, Služba za besplatnu pravnu pomoć Trebinje.

A zbog tih promašaja i neuspjeha najviše trpe djeca, kaže to struka.

"Zaista je činjenica da imamo sve više disfunkcionalnih porodica, mi to kroz školu vrlo često osjetimo kada nam dođe dijete sa problemom posebno sa problemom emocionalne regulacije vrlo često prepoznao da se radi o disfunkcionalnoj porodici", objašnjava Vesna Miličić, psiholog.

Brz je tempo života, uzroka za razvod je više, prednjače poroci i prevare. Razlog je i to što se u brak ulazi brzo, u razvod još brže. A sve je počelo kad se na brak prestalo gledati kao na svetu tajnu, kaže sociolog Vladimir Vasić.

"Ključan razlog za razvod braka je i poprilično liberalan sistem vrijednosti u kome živimo gdje je sve normalno, gdje sve može gdje sve prolazi bez bilo kakve osude", kaže Vladimir Vasić, sociolog.

Za osudu nije svaki razvod jednostavno je to u nekim slučajevima jedino i najbolje rješenje.

A do rješenja se najbolje dolazi kroz razgovor, možda su baš ovi praznični dani idealna prilika za to.