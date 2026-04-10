Ponovo uspostavljen saobraćaj na relaciji Doboj - Banjaluka

Komentari:0
Preduzeće "Željeznice Republike Srpske" danas je ponovo uspostavilo saobraćaj na relaciji Doboj – Banjaluka, koji je bio obustavljen usljed oštećenja infrastrukture zbog klizišta.
Željeznički saobraćaj krenuo je u 11.15 časova, saopšteno je iz ovog preduzeća.
Radovi na osposobljavanju infrastrukture oštećene klizištem na dionici pruge između stanica Ukrina i Šnjegotina trajali su pet dana.
Iz "Željeznica" zahvaljuju angažovanim radnicima i korisnicima na razumijevanju.
Zbog deformacije kolosijeka usljed klizišta dionica pruge između Šnjegotine i Ukrine, na relaciji Doboj - Banjaluka - Doboj, bila je zatvorena za saobraćanje vozova od 4. aprila.
Društvo
3 h0
Društvo
5 h0
Društvo
5 h0
Društvo
7 h0
Najnovije
Najčitanije
17
16
17
07
16
53
16
42
16
26
Trenutno na programu