Ponovo uspostavljen saobraćaj na relaciji Doboj - Banjaluka

10.04.2026 14:42

Радници Жељезнице Републике Српске поправљају пругу
Preduzeće "Željeznice Republike Srpske" danas je ponovo uspostavilo saobraćaj na relaciji Doboj – Banjaluka, koji je bio obustavljen usljed oštećenja infrastrukture zbog klizišta.

Željeznički saobraćaj krenuo je u 11.15 časova, saopšteno je iz ovog preduzeća.

Radovi na osposobljavanju infrastrukture oštećene klizištem na dionici pruge između stanica Ukrina i Šnjegotina trajali su pet dana.

Iz "Željeznica" zahvaljuju angažovanim radnicima i korisnicima na razumijevanju.

Zbog deformacije kolosijeka usljed klizišta dionica pruge između Šnjegotine i Ukrine, na relaciji Doboj - Banjaluka - Doboj, bila je zatvorena za saobraćanje vozova od 4. aprila.

