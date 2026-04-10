Elek: Da navijam za zastavu ispod koje mi je otac bio mučen? Neću, tačka

Autor:ATV
Komentari:4
Nedeljko Elek, generalni direktor “Sarajevo-gasa” iz Istočnog Sarajeva i predsjednik Nadzornog odbora OC “Jahorina” gostujući na K3 objasnio je zašto ne želi da navija da navija za reprezentaciju BiH.
Njegova objava na društvenim mrežama da ni jedan Srbin ne treba da navija za BiH, baš u trenutku kada je fudbalska reprezentacija BiH igrala protiv Italije za plasman na Svjetsko prvenstvo izazvala je buru komentara u Sarajevu.
BiH
"Da Srbi ne treba da navijaju za BiH je moj lični stav. Proistekao iz mojih ličnih iskustava i kroz moj život i život moje porodice. Moj pokojni otac je zarobljen 1994. godine. Bio je u muslimanskom zatvoru u Goraždu. Mučen, prebijan, od posljedica toga je preminuo nekoliko godina kasnije. Ja sam išao zajedno sa porodicom u Kopače i dam ceduljicu sa njegovim imenom pripadniku SFOR-a. On ide u zatvor u Goražde sa tim da provjeri da li je moj otac živ ili nije i ja čekam njega dva sata sa tom povratnom informacijom. Rekli su mi gdje je otac zarobljen, bio je taj SDK, tu je bio zatvor i na njemu zastava s ljiljanima. I vi sad hoćete da ja navijam za zastavu ispod koje mi je otac zarobljen, mučen i držan u zarobljeništvu. Tačka, neću", rekao je Elek.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
17
16
17
07
16
53
16
42
16
26
Trenutno na programu