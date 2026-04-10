Elek: Da navijam za zastavu ispod koje mi je otac bio mučen? Neću, tačka

Njegova objava na društvenim mrežama da ni jedan Srbin ne treba da navija za BiH, baš u trenutku kada je fudbalska reprezentacija BiH igrala protiv Italije za plasman na Svjetsko prvenstvo izazvala je buru komentara u Sarajevu.

"Da Srbi ne treba da navijaju za BiH je moj lični stav. Proistekao iz mojih ličnih iskustava i kroz moj život i život moje porodice. Moj pokojni otac je zarobljen 1994. godine. Bio je u muslimanskom zatvoru u Goraždu. Mučen, prebijan, od posljedica toga je preminuo nekoliko godina kasnije. Ja sam išao zajedno sa porodicom u Kopače i dam ceduljicu sa njegovim imenom pripadniku SFOR-a. On ide u zatvor u Goražde sa tim da provjeri da li je moj otac živ ili nije i ja čekam njega dva sata sa tom povratnom informacijom. Rekli su mi gdje je otac zarobljen, bio je taj SDK, tu je bio zatvor i na njemu zastava s ljiljanima. I vi sad hoćete da ja navijam za zastavu ispod koje mi je otac zarobljen, mučen i držan u zarobljeništvu. Tačka, neću", rekao je Elek.