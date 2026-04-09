Košarac: Nikada nećemo podržati bilo kakvo rješenje o finansiranju BHRT-a

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac rekao je danas da ono što se dogodilo lideru Liste za pravdu i red Nebojši Vukanoviću nije nikakav incident, ni izolovan slučaj, već uređivačka politika BHRT koji je, kaže, uvijek i u pravilu protiv Republike Srpske i svega što dolazi iz Srpske.

Košarac je istakao da je to antisrpska uređivačka politika, praćena neprofesionalnim, nekorektnim i pristrasnim izvještavanjem.

"O skandaloznom i šovinističkom nastupu novinara BHRT-a, koji bi da bilo kome drži lekcije o patriotizmu i određuje gdje ko treba da živi i za koga da navija, zaista je suvišno trošiti riječi", istakao je Košarac u objavi na društvenim mrežama.

On je naveo da je sve to "samo dio razloga zbog kojih u Savjetu ministara nikada nećemo podržati bilo kakvo rješenje o finansiranju ovog antisrpskog medija".

Tokom jutrošnjeg gostovanja lidera Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića na BHRT-u došlo je do verbalnog sukoba sa voditeljem Zvonkom Komšićem. Razlog je bilo pitanje za koga Vukanović navija na predstojećem Svjetskom prvenstvu u fudbalu.

Kada je Vukanović direktno rekao da navija za Srbiju i Crvenu zvezdu, voditelj je prekinuo njegov odgovor, optužujući ga da ne može biti kandidat za Predsjedništvo BiH ako "ne voli ovu zemlju". Komšić je takođe poručio da bi Vukanović, ako navija za Srbiju, trebalo da ode u Srbiju i tamo se kandiduje za predsjednika.

Nakon što je Vukanović ukazao na bezobrazno ponašanje voditelja i podsjetio da on i njegova porodica žive u BiH više od 300 godina, Komšić je prekinuo intervju.