Košarac: Bošnjačke stranke mogu usaglašavati stavove o pojavi pacova u Sarajevu, a nikako o imovini

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac ocijenio je da je usaglašavanje stavova bišnjačkih stranaka o pitanju imovine, uz poruku da je "njen vlasnik isključivo BiH i da su sva drugačija rješenja neprihvatljiva", jednim dijelom populistička mantra za potrebe zamajavanja vlastitog biračkog tijela.

Drugim dijelom, upozorio je on, mnogo opasniji dio lažnog narativa o "imovini BiH" leži u njihovoj konstantnoj težnji da razvlaste i razgrade Republiku Srpsku.

"O imovini se ne usaglašavaju stavovi jer je ovo pitanje nedvosmisleno riješeno Dejtonskim mirovnim sporazumom i Ženevskim i Njujorškim principima", istakao je Košarac.

On je naveo da bošnjačke stranke mogu usaglašavati stavove o problemu pasa lutalica, o pojavi pacova i žohara u Sarajevu, o povratku čovjeka na Mjesec, o svim političkim i društvenim problemima u Federaciji BiH /FBiH/.

Košarac je podsjetio je da imovina pripada Republici Srpskoj i FBiH, a da BiH nema imovinu.

"Republika Srpska je u dejtonsku BiH unijela svoju teritoriju, a imovina je jedan od ključnih konstitutivnih elemenata državnosti Republike Srpske. Neprikosnovena imovina Srpske je 49 odsto i to je najjasnija crvena linija", istakao je Košarac.

Prema njegovim riječima, imovina ne može da bude predmet razmatranja krnjeg Ustavnog suda, niti se njegovim neustavnim odlukama imovina može oteti Srpskoj, navodi Srna.

"Imovina ne može biti predmet razgovora u OHR-u pod dirigentskom palicom smutljivca /Kristijana/ Šmita, kao što ne može biti predmet usaglašavanja bošnjačkih političkih stranaka. Nikakvog zakona o imovini na nivou BiH neće biti", naveo je Košarac na "Instagramu".