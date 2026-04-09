Lapsus voditeljke vremenske prognoze: "Danas ne izlazite iz kuće"

Lapsus koji je voditeljka vremenske prognoze sa RTS-a Ana Reljić nedavno napravila i dan danas se prepričava.

Dok je prezentovala vijesti o vremenu, spikerki se omakla rečenica: "Danas ne izlazite iz kuća nikako", što je izazvalo mnoštvo reakcija.

Budući da je građane obavještavala o tome da meteorolozi najavljuju kišu, u želji da sve upozori da ne napuštaju dom bez kišobrana, Ana je zaboravila da spomene glavnu riječ - kišobran, pa je rečenica dobila potpuno drugi smisao.

"U Beogradu je trenutno 16 stepeni. Ni u Beogradu, niti bilo gdje drugde u Srbiji danas ni slučajno nemojte izlaziti iz kuće jer na području glavnog grada već pada slaba kiša, a najviša dnevna temperatura biće 24 stepena", rekla je ona jednom prilikom tokom uključenja u jutarnji program.

Snimak na kojem se ona vidi dok govori o prognozi i pominje ovaj lapsus obišao je društvene mreže i postao viralan.

Ljudi je pravdaju i osuđuju

Ispod ovog snimka zaređali su se komentari i dok su neki neki kritikovali voditeljku, drugi su rekli da je potpuno razumiju i da ujutru ne bi mogli da se "sastave", a kamoli izgovore neku rečenicu.

"Ljudi, sedam sati ujutru, ja ne bih mogao da progovorim rečenicu ovom brzinom ko ona, a da ne pogriješim."