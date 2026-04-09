Bračni par iz SAD-a nakon 70 godina provedenih zajedno preminuo u razmaku od devet sati

Par iz Tenesija, koji je bio u braku više od sedam decenija, preminuo je u roku od nekoliko sati u kući u kojoj su godinama živjeli.

Džon Ridli Tris, 93-godišnjak iz Lebanona u Tenesiju i njegova supruga 94-godišnja Alis Mos Tris preminuli su 2. aprila.

"Nikada nisi mogao spomenuti jedno od njihovih imena, a da ne pomisliš na drugo", rekla je njihova kćerka Angela Tris za WSMV u intervjuu objavljenom u utorak, "Zaista jedno od njih ne bi željelo živjeti bez drugog, a nisu ni morali".

Džon je cijeli život proveo u Lebanonu, ali Angela je rekla da je njena majka s obližnje planine Džulijet.

Bilo je približno 13 sati 02. aprila kada je Džon umro, a Alis je preminula devet sati kasnije u njihovom domu u Lebanonu.

Džon je rođen na porodičnoj farmi, prema njegovoj smrtovnici. Nakon što je završio srednju školu 1950. godine, stekao je diplomu američkog farmera i nastavio tradiciju bavljenja poljoprivredom sa svojim ocem Robertom Henrijem. Kasnije je proveo skoro 20 godina radeći za Bland Motors prodajući traktore i opremu.

Alis je voljela vrtlarstvo, a na Sajmu cvijeća okruga Vilson čak je dodana i "Nagrada za ukupnu izvrsnost Alis Trice" kao glavna nagrada.

Džon i Alis su se vjenčali 11. novembra 1955. godine, a zatim su zajedno izgradili kuću i odgajali svoje dvoje d‌jece.

"Putovanje je bila posebna radost u Alisinom životu, koju je dijelila rame uz rame sa svojim suprugom Džonijem", navodi se u Alisinoj smrtovnici, "Zajedno su stvorili bezbroj uspomena, uživajući u putovanju koliko i u odredištima. Posjetili su svih 50 država i mnoge zemlje tokom godina. Ova iskustva su odraz njihovog dubokog drugarstva i života koji su zajedno izgradili".

Angela je u razgovoru za WSMV podijelila ono što je nazvala ključem dugotrajne veze njenih roditelja.

"Znate, tata je obično govorio da stavimo Boga na prvo mjesto, a onda budimo tu jedni za druge", rekla je o jednostavnom pravilu svog oca.

Njihova sahrana će biti održana u petak, 10. aprila.

