Nepoznate okolnosti: Djevojka pala sa oko 20 metara visine

Djevojka starosti oko 25 godina sinoć je zadobila teške povrede nakon pada sa velike visine u Mirjevu.

Naime, kako je predočeno u jutarnjem programu RTS-a, sumnja se da je pala sa više od 20 metara.

Prema posljednjim informacijama, ona je operisana odmah po prijemu.

Stanje joj je stabilizovano iako i dalje teško, na odjeljenju je intenzivne njege i kontinuirano se prati.

Za sada nije poznato više o tome što se desilo, odnosno okolnosti pada ostaju nepoznate.