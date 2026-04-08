Užas u Srbiji: Majka sa kćerkom uletjela u policiju, prijavila da je dijete silovao otac?

Autor:ATV
Komentari:0
Majka sa maloljetnom kćerkom došla je juče u policijsku stanicu u Đakovici kako bi prijavila silovanje.
Portparol policije u Đakovici Vlera Krasnići rekla je da je djevojčica seksualno zlostavljana od strane odrasle osobe koja je član porodice.
Svijet
"Kako bi se osiguralo da se prema maloljetnici postupa sa dužnom pažnjom, nju je saslušala Regionalna istražna jedinica u prisustvu službenika Centra za socijalni rad. Kosovska policija uspjela je da locira i uhapsi osumnjičenog. U punoj koordinaciji sa državnim tužiocem, određen mu je pritvor do 48 sati i protiv njega je pokrenut slučaj za silovanje", izjavilo je Krasnići, prenosi Telegraf.
Povodom ovog slučaja, Osnovno tužilaštvo u Đakovici takođe je iznijelo detalje slučaja - rekli su da će protiv osumnjičenog biti podnijet zahtjev za određivanje mjere pritvora.
Hronika
"Povodom predmetnog slučaja, obavještavamo vas da je po odluci državnog tužioca jedno lice zadržano u trajanju do 48 sati, zbog krivičnog djela silovanje, i državni tužilac će, u zakonskom roku, podneti zahtjev za određivanje mjere pritvora. Državni tužilac, u koordinaciji sa Kosovskom policijom, preduzima sve neophodne radnje u vezi sa ovim slučajem", navodi se u odgovoru tužilaštva.
Naveli su da je, s obzirom na to da se slučaj odnosi na maloljetna lica, on prema zakonskim odredbama zatvoren za javnost.
Povodom ovog slučaja, u medijima je objavljeno da se događaj odigrao u selu Ereč u Đakovici, te se sumnja da je otac seksualno napao svoju kćerku.
Svijet
Kako prenosi list Signali, žrtva stara 11 godina saslušana je u prisustvu majke i predstavnika Centra za socijalni rad, gdje je navela da ju je osumnjičeni seksualno napao dok je boravila u njegovoj kući.
Prvobitno je osumnjičeni uspio da izbjegne organe reda i nije lociran odmah nakon prijave slučaja, pa je neko vrijeme bio na potjernici policije.
Međutim, nakon preduzimanja intenzivnih istražnih i operativnih radnji od strane nadležnih jedinica, bilo je moguće locirati i uhapsiti osumnjičenog M. S. (50).
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
6 h0
Srbija
10 h0
Srbija
10 h0
Srbija
23 h0
Najnovije
Najčitanije
19
03
19
00
18
58
18
53
18
45
Trenutno na programu