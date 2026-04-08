Užas u Srbiji: Majka sa kćerkom uletjela u policiju, prijavila da je dijete silovao otac?

08.04.2026 12:34

Majka sa maloljetnom kćerkom došla je juče u policijsku stanicu u Đakovici kako bi prijavila silovanje.

Portparol policije u Đakovici Vlera Krasnići rekla je da je djevojčica seksualno zlostavljana od strane odrasle osobe koja je član porodice.

Брајан бој

Svijet

Influenser na udaru kritika: Iskoristio beskućnike za sadržaj

"Kako bi se osiguralo da se prema maloljetnici postupa sa dužnom pažnjom, nju je saslušala Regionalna istražna jedinica u prisustvu službenika Centra za socijalni rad. Kosovska policija uspjela je da locira i uhapsi osumnjičenog. U punoj koordinaciji sa državnim tužiocem, određen mu je pritvor do 48 sati i protiv njega je pokrenut slučaj za silovanje", izjavilo je Krasnići, prenosi Telegraf.

Povodom ovog slučaja, Osnovno tužilaštvo u Đakovici takođe je iznijelo detalje slučaja - rekli su da će protiv osumnjičenog biti podnijet zahtjev za određivanje mjere pritvora.

Судска полиција

Hronika

Bjegunac uhapšen i sproveden u KPZ Bijeljina

"Povodom predmetnog slučaja, obavještavamo vas da je po odluci državnog tužioca jedno lice zadržano u trajanju do 48 sati, zbog krivičnog djela silovanje, i državni tužilac će, u zakonskom roku, podneti zahtjev za određivanje mjere pritvora. Državni tužilac, u koordinaciji sa Kosovskom policijom, preduzima sve neophodne radnje u vezi sa ovim slučajem", navodi se u odgovoru tužilaštva.

Naveli su da je, s obzirom na to da se slučaj odnosi na maloljetna lica, on prema zakonskim odredbama zatvoren za javnost.

Povodom ovog slučaja, u medijima je objavljeno da se događaj odigrao u selu Ereč u Đakovici, te se sumnja da je otac seksualno napao svoju kćerku.

напад амбасада израел

Svijet

Privedeno 10 ljudi nakon napada u Istanbulu

Kako prenosi list Signali, žrtva stara 11 godina saslušana je u prisustvu majke i predstavnika Centra za socijalni rad, gdje je navela da ju je osumnjičeni seksualno napao dok je boravila u njegovoj kući.

Prvobitno je osumnjičeni uspio da izbjegne organe reda i nije lociran odmah nakon prijave slučaja, pa je neko vrijeme bio na potjernici policije.

Međutim, nakon preduzimanja intenzivnih istražnih i operativnih radnji od strane nadležnih jedinica, bilo je moguće locirati i uhapsiti osumnjičenog M. S. (50).

Pročitajte više

Илустрација у којој хакер гледа хакерски извјештај на монитор

Svijet

FBI: Iranski hakeri udarili na Ameriku

7 h

0
Олга Раваси стиже у Бањалуку, састаје се са Додиком

Republika Srpska

Olga Ravasi stiže u Banjaluku, sastaje se sa Dodikom

7 h

27
Хитна сједница Дома народа прекинута због недостатка кворума

BiH

Hitna sjednica Doma naroda prekinuta zbog nedostatka kvoruma

7 h

0
Мост у бањалучком насељу Чесма

Banja Luka

Sutra otvaranje mosta u banjalučkom naselju Česma

7 h

3

Više iz rubrike

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Srbija

Užasni detalji tragedije u Surčinu: Ubio čovjeka, ukrao mu auto, pa se zabio u krst!

6 h

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Srbija

Detalji stravičnog udes: Izletio sa puta i udario u krst, poginuo na licu mjesta!

10 h

0
Возило Хитне помоћи.

Srbija

Teška tragedija u Surčinu: Mladić stradao u saobraćajnoj nesreći

10 h

0
Медвједи се пробудили из зимског сна: Мјештани узнемирени призором

Srbija

Medvjedi se probudili iz zimskog sna: Mještani uznemireni prizorom

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

03

Teška nesreća u BiH: Više osoba povrijeđeno

19

00

Igor Dodik: Sve više radimo na promociji srpskog naroda i Republike Srpske u svijetu

18

58

Centralne vijesti, 08.04.2026.

18

53

Ubio suprugu pred djecom zbog "crne magije": Isplivali jezivi detalji

18

45

Hormuški moreuz ponovo zatvoren: Iran uputio prijetnje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner