Инфлуенсер на удару критика: Искористио бескућнике за садржај

Брајан Бој нашао се на удару критика због новог видеа снимљеног на лондонској улици Брик Лејн (Brick Lane), у којем су га оптужили да искориштава бескућнике за свој садржај. Модни блогер, правим именом Брајан Греј Јамбао (Bryan Grey Yambao), посјетио је популарну улицу познату по понуди хране и свратио у познату залогајницу Бејгел бејк (Beigel Bake), а све је снимио камером.
Одјевен у дизајнерски капут и носећи скупоцјену Биркин торбу, 44-годишњи Брајан одскакао је од околине. Док је ишао према залогајници, замало га је срушио бициклист, који му је у пролазу добацио комплимент.
„Ох, рекао ми је да изгледам прелијепо. Данас добијам пуно комплимената“, коментарисао је Брајан у камеру.
То је подстакло другог мушкарца, који је дјеловао рањиво, да му приђе и такође му упути комплимент, но чинило се и да тражи његов број телефона, због чега се инфлуенсер повукао и одбио га. Док је настављао својим путем, жена која је сједила на поду испред пекаре рекла му је: „Изгледаш прелијепо, душо.“
„Пуно вам хвала, рекла ми је да изгледам прелијепо“, рекао је Брајан, одушевљен коментаром.
Управо су те интеракције изазвале нелагоду код дијела гледалаца и подстакле их на критику.
„Тако си непримјерен, а чињеница да на себи носиш богатство и призор људи који имају мање чини све ово још тужнијим и неугоднијим... Искрено, ја ово не бих објавио. Ово је приказ оних који имају и оних који немају уживо“, написала је једна особа.
„Сматрам да је прилично неукусно што си дошао у наш кварт и искористио рањиве људе за свој садржај. Надам се да си им барем купио нешто за јело или пиће“, додао је други.
Други су пак изразили забринутост за Брајанову сигурност јер је носио изузетно скупе луксузне предмете у том дијелу града.
„Шетати тамо с Биркин торбом... Човјече, надам се да си имао тјелохранитеља са собом“, коментарисао је један пратилац. „Добијем тахикардију кад те видим како тамо шеташ с торбом“, написао је други.
„Шта ти је, доврага, Брајане?! Поведи обезбјеђење сљедећи пут! Да само знају колико вриједи то што носиш. Никад се не бих усудио носити своју Биркин торбу или сатове по Лондону, а живим у Уједињеном Краљевству“, поручио је трећи.
Брајан је на крају напустио улицу без инцидента, иако није био одушевљен гужвом у ресторану. Након што је у излогу угледао „месо“, ушао је и стао у дугачак ред.
„О, Боже, ово је крцато. Пуно је људи. Овдје би требали контролисати гужву. Не знам имам ли живаца чекати у реду“, рекао је.
Инфлуенсер рођен у Манили прославио се средином 2000-их својим духовитим и понекад оштрим коментарима о високој моди. Редовно сједи у првим редовима на модним ревијама, а био је и судија у емисији Америкас некст топ модел (America’s Next Top Model).
Брајан се залаже за већу заступљеност Азијата у свијету моде, након што је примијетио колико је мало људи из тог дијела свијета присутно на најважнијим модним догађањима. Од 2022. године уредник је модне публикације Перфект магазин (Perfect Magazine).
