Овај совјетски лидер је волио да љуби мушкарце у уста: Кастро се извукао, Тито најгоре прошао

08.04.2026 11:04

Брежњев љуби Тита у уста током сусрета
Љубљење госта или колеге била је традиција у Русији. Био је то знак да вам је неко “симпатичан”.

И љубљење мушкараца било је веома популарно. Мушкарци су се љубили у специјалним приликама, у ратним побједама, након великих битки.

Лидери СССР-а били су, такође, познати по топлом загрљају и присном пољупцу. Стаљин је љубио совјетске пилоте, а Хрушчов првог човјека у свемиру Јурија Гагарина.

Али, најпознатији по сочном пољупцу у уста био је Леонид Брежњев, главни секретар совјетске комунистичке партије од 1964. до 1982. године. Поводом тих пољубаца колале су многе шале. Такозвани тројни Брежњев је постао чувен у свијету: један у лијеви образ, један у десни и трећи пољубац усне на усне.

Неки државници нису били срећни због таквог начина поздрављања и тражили су начин да га ескивирају. Тако је кубански лидер Фидел Кастро одлучио да након слетања у Москву изађе из авиона с цигаром у устима. Брежњев је једноставно остао без могућности да покаже своју руску добродошлицу.

Румунски лидер Николај Чаушеску, који је наводно патио од бактериофобије, нашао је начин да избјегне пољубац и притом не увреди Брежњева. Истина, није познато како му је то успјело. Можда је ствар била у томе што је Румунија уживала посебан статус у Источном блоку.

Неки државници ипак нису имали ништа против љубакања са совјетским вођом комунистичке партије. Пољубац премијерке Индије Индире Ганди и Брежњева и данас краси зид њеног дома – музеја.

Међутим, о једном пољупцу причало се деценијама. Пољубац Тита и Брежњева је, кажу, био тако јак да је Јосипу Брозу прокрварила усна.

Али најпознатији пољубац Брежњева је свакако онај с вођом Источне Њемачке Ерихом Хонекером 1979. године, који је постао бесмртан захваљујући сликару Дмитрију Врубељу.

Умјетничко д‌јело је насликано на Берлинском зиду уз речи: “Боже, помози ми да преживим ову смртоносну љубав!”.

