ИДФ: Обустављени напади на Иран

Одбрамбене снаге Израела /ИДФ/ саопштиле су да су обустављени напади на Иран, у складу са наредбама политичког ешалона, јавио је Ројтерс.
Одлука је донесена након што су САД објавиле прекид ватре на двије седмице у сукобу са Ираном.
"Тајмс оф Израел" објавио је раније да је израелско ратно ваздухопловство наставило нападе на Иран упркос објави прекида ватре.
Иран је, у међувремену, испалио неколико салви балистичких ракета на Израел од када је прекид ватре требало да ступи на снагу.
Милитантна група Хезболах обуставила је рано јутрос нападе на сјеверни дио Израела и израелске трупе у Либану у складу са прекидом ватре који су договорили САД и Иран, преноси Срна.
