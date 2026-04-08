ИДФ: Обустављени напади на Иран

АТВ
08.04.2026 10:34

Израел напао Техеран и Бејрут
Одбрамбене снаге Израела /ИДФ/ саопштиле су да су обустављени напади на Иран, у складу са наредбама политичког ешалона, јавио је Ројтерс.

Одлука је донесена након што су САД објавиле прекид ватре на двије седмице у сукобу са Ираном.

"Тајмс оф Израел" објавио је раније да је израелско ратно ваздухопловство наставило нападе на Иран упркос објави прекида ватре.

Иран је, у међувремену, испалио неколико салви балистичких ракета на Израел од када је прекид ватре требало да ступи на снагу.

Милитантна група Хезболах обуставила је рано јутрос нападе на сјеверни дио Израела и израелске трупе у Либану у складу са прекидом ватре који су договорили САД и Иран, преноси Срна.

Тагови :

ИДФ Израел војска

Израел

Мете Израела у Ирану

Иран

Доналд Трамп

