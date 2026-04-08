ФБИ: Ирански хакери ударили на Америку

Хакери повезани с Ираном циљају кључну америчку инфраструктуру, наводи се у новом упозорењу савезне владе. Више сектора већ је претрпјело поремећаје у раду и финансијске губитке због тих активности, преноси Еј-Би-Си њуз (ABC News).
Бројне агенције, међу којима су Федерални истражни биро (FBI) и Национална безбједносна агенција (NSA), издале су у уторак хитно упозорење америчким организацијама због „актуелног кибернетичког искоришћавања уређаја оперативне технологије (ОТ) повезаних на интернет“. Упозорење се посебно односи на нападе на програмабилне логичке контролере (PLC) произвођача Роквел аутомејшн/Ален-Бредли (Rockwell Automation/Allen-Bradley), који се користе у бројним кључним секторима. Наводи се да је „та активност у неким случајевима довела до прекида у пословању и финансијских губитака“.
Према информацијама агенција, група коју подржава Иран усмјерила је нападе на сектор јавних услуга, системе водоснабдијевања и одводње, као и на енергетски сектор. Из владе су такође поручили да су актери које подржава Иран и раније проводили сличне активности.
