Logo
Large banner

Олга Раваси стиже у Бањалуку, састаје се са Додиком

Аутор:

АТВ
08.04.2026 11:23

Коментари:

27
Олга Раваси ће данас посјетити Бањалуци гдје ће се састати са лидером СНСД-а Милорадом Додиком.

"Драго ми је да ћу данас у Бањалуци угостити професорицу Олгу Раваси, једну од битних личности у српској заједници у Америци. Својом активношћу дала је значајан допринос у покрету "Срби за Трампа"",написао Додик на Иксу.

Ко је Олга Раваси?

Олга Раваси представља једну од запаженијих фигура српске дијаспоре у Сједињеним Америчким Државама, гдје се афирмисала кроз академски рад, политички ангажман и активности усмјерене ка лобирању у корист српских интереса. Њена каријера обухвата више области – од међународних односа и безбједности до политичког организовања и рада са институцијама у Вашингтону.

олга раваси

Свијет

По образовању доктор међународних односа, Раваси је дио професионалног живота провела у академској сфери, предајући политичке науке и бавећи се анализом глобалних и регионалних односа. Посебан фокус њеног рада везан је за Балкан, али и за шири контекст Блиског истока и међународне безбједности. Управо та експертиза омогућила јој је да сарађује са различитим организацијама и савјетује институције и компаније у вези са политичким и безбједносним питањима.

У јавности је посебно препозната по свом политичком ангажману унутар српске заједнице у САД. Била је међу истакнутим лицима иницијатива које су имале за циљ политичко организовање дијаспоре, укључујући пројекте попут „Срби за Трампа“ и Српско-америчке гласачке алијансе. Кроз ове активности настојала је да повеже српску заједницу са америчким политичким структурама и ојача њен утицај у доношењу одлука.

Поред политичког дјеловања, Раваси је била укључена и у међународне безбједносне иницијативе, укључујући организације које се баве борбом против транснационалног криминала. Овај сегмент њеног рада додатно је учврстио њену позицију у круговима који се баве сигурносним политикама и међународном сарадњом.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Олга Раваси

Милорад Додик

Доналд Трамп

Коментари (27)
Large banner

Више из рубрике

Милорад Додик на панел-дискусији у Банском двору Трампом Млађим.

Република Српска

Посјета Трампа Млађег потврђује да се граде односи са важним међународним партнерима

8 ч

0
професор међународних односа и безбједности гостовање

Република Српска

Долазак Трампа Млађег у Бањалуку и обилажење Сарајева послало јасну поруку: Са Српском се разговара, не држе јој се лекције

9 ч

0
Колона возила која је довезла Трампа Млађег у Бански двор у Бањалуци

Република Српска

Огласио се МУП Српске о посјети Доналда Трампа Млађег Бањалуци

9 ч

0
Доналд Трамп Млађи на Панел дискусији у Банском двору у Бањалуци

Република Српска

Калужа: Посјета Трампа Млађег Бањалуци, осим економског има велики значај и у политичком смислу

9 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

19

17

Захарова: Москва прати истрагу о покушају минирања гасовода у Србији

19

17

Трамп одбацио ирански план: "То су преваранти и шарлатани"

19

14

Примирје на Блиском Истоку обара цијене на бензинским пумпама у Српској

19

03

Тешка несрећа у БиХ: Више особа повријеђено

19

00

Игор Додик: Све више радимо на промоцији српског народа и Републике Српске у свијету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner