Олга Раваси стиже у Бањалуку, састаје се са Додиком

Аутор:АТВ
Коментари:27
Олга Раваси ће данас посјетити Бањалуци гдје ће се састати са лидером СНСД-а Милорадом Додиком.
"Драго ми је да ћу данас у Бањалуци угостити професорицу Олгу Раваси, једну од битних личности у српској заједници у Америци. Својом активношћу дала је значајан допринос у покрету "Срби за Трампа"",написао Додик на Иксу.
Милорад Додик (@MiloradDodik) April 8, 2026
Својом активношћу дала је значајан допринос у покрету "Срби за Трампа".
Олга Раваси представља једну од запаженијих фигура српске дијаспоре у Сједињеним Америчким Државама, гдје се афирмисала кроз академски рад, политички ангажман и активности усмјерене ка лобирању у корист српских интереса. Њена каријера обухвата више области – од међународних односа и безбједности до политичког организовања и рада са институцијама у Вашингтону.
Ко је Олга Раваси?
По образовању доктор међународних односа, Раваси је дио професионалног живота провела у академској сфери, предајући политичке науке и бавећи се анализом глобалних и регионалних односа. Посебан фокус њеног рада везан је за Балкан, али и за шири контекст Блиског истока и међународне безбједности. Управо та експертиза омогућила јој је да сарађује са различитим организацијама и савјетује институције и компаније у вези са политичким и безбједносним питањима.
У јавности је посебно препозната по свом политичком ангажману унутар српске заједнице у САД. Била је међу истакнутим лицима иницијатива које су имале за циљ политичко организовање дијаспоре, укључујући пројекте попут „Срби за Трампа“ и Српско-америчке гласачке алијансе. Кроз ове активности настојала је да повеже српску заједницу са америчким политичким структурама и ојача њен утицај у доношењу одлука.
Поред политичког дјеловања, Раваси је била укључена и у међународне безбједносне иницијативе, укључујући организације које се баве борбом против транснационалног криминала. Овај сегмент њеног рада додатно је учврстио њену позицију у круговима који се баве сигурносним политикама и међународном сарадњом.
