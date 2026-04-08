Посјета Трампа Млађег потврђује да се граде односи са важним међународним партнерима

Посјета Доналда Трампа Млађег Бањалуци потврђује да Република Српска гради односе са важним међународним партнерима у сигурном окружењу, изјавио је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Отворени смо за сарадњу, инвестиције и развој - у интересу нашег народа", навео је Додик на Иксу.
Посјета Доналда Трампа Млађег @DonaldJTrumpJr Бањалуци потврђује да Република Српска гради односе са важним међународним партнерима у сигурном окружењу. Отворени смо за сарадњу, инвестиције и развој - у интересу нашег народа. pic.twitter.com/TKTcq10v2L— Милорад Додик (@MiloradDodik) April 8, 2026
