Огласио се МУП Српске о посјети Доналда Трампа Млађег Бањалуци

Доналд Трамп Млађи, син америчког предсједника Доналда Трампа посјетио је јуче Бањалуку, те је одржао панел дискусију у Банском двору.
Долазак Трампа Млађег пратиле су велике мјере безбједности, а све је протекло без и најмањег инцидента.
Како је саопштено из МУП-а Српске, током трајања посјете предузете су све неопходне оперативне и превентивне мјере и радње, које су резултирале потпуном безбједношћу учесника и грађана
"Полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Српске су успјешно реализовали обезбјеђење боравка високопозициониране иностране делегације која је боравила у посјети Републици Српској, осигуравајући несметано одвијање свих планираних активности, као и стабилан јавни ред и мир на подручју на којем је посјета организована.
Током трајања посјете предузете су све неопходне оперативне и превентивне мјере и радње, које су резултирале потпуном безбједношћу учесника и грађана", наводе из МУП-а Српске.
Захваљујући високом степену професионалности, координацији и правовременом дјеловању полицијских службеника, цјелокупан догађај протекао је без инцидената.
"Посебан допринос успјешној реализацији дали су и други надлежни субјекти са којима је остварена квалитетна сарадња у циљу очувања безбједности.
Захваљујемо грађанима на разумијевању, стрпљењу и одговорном понашању, нарочито у погледу поштовања привремених мјера регулације саобраћаја и других ограничења. Њихова сарадња са полицијским службеницима значајно је допринијела ефикасном спровођењу свих безбједносних активности и укупном успјеху ове посјете", додају из МУП-а.
