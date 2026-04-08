Огласио се МУП Српске о посјети Доналда Трампа Млађег Бањалуци

08.04.2026 10:15

Колона возила која је довезла Трампа Млађег у Бански двор у Бањалуци
Фото: MUP RS

Доналд Трамп Млађи, син америчког предсједника Доналда Трампа посјетио је јуче Бањалуку, те је одржао панел дискусију у Банском двору.

Долазак Трампа Млађег пратиле су велике мјере безбједности, а све је протекло без и најмањег инцидента.

Успјешно обезбијеђен боравак високопозициониране иностране делегације

Како је саопштено из МУП-а Српске, током трајања посјете предузете су све неопходне оперативне и превентивне мјере и радње, које су резултирале потпуном безбједношћу учесника и грађана

"Полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Српске су успјешно реализовали обезбјеђење боравка високопозициониране иностране делегације која је боравила у посјети Републици Српској, осигуравајући несметано одвијање свих планираних активности, као и стабилан јавни ред и мир на подручју на којем је посјета организована.

Током трајања посјете предузете су све неопходне оперативне и превентивне мјере и радње, које су резултирале потпуном безбједношћу учесника и грађана", наводе из МУП-а Српске.

Захваљујући високом степену професионалности, координацији и правовременом дјеловању полицијских службеника, цјелокупан догађај протекао је без инцидената.

"Посебан допринос успјешној реализацији дали су и други надлежни субјекти са којима је остварена квалитетна сарадња у циљу очувања безбједности.

Захваљујемо грађанима на разумијевању, стрпљењу и одговорном понашању, нарочито у погледу поштовања привремених мјера регулације саобраћаја и других ограничења. Њихова сарадња са полицијским службеницима значајно је допринијела ефикасном спровођењу свих безбједносних активности и укупном успјеху ове посјете", додају из МУП-а.

