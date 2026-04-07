Medvjedi se probudili iz zimskog sna: Mještani uznemireni prizorom

U opštini Štrpce, u mjestu Sevce, zavladao je strah nakon što su mještani vidjeli medvjede koji šetaju selom.

Naime, jedan mještanin snimio je trenutak kada mečka, sa svoja dva malena mečeta, trči ulicom. Životinje su primjećene u blizini crkve Svetog Nikole, na samom ulazu u selo, piše Blic. Prikaži ovu objavu u aplikaciji Instagram Objava koju deli Radio Borzani Brezovica (@borzanionline) "Ovaj prizor potvrđuje da su se medvedi probudili iz zimskog sna i da priroda ponovo zauzima svoje mjesto čak i u ljudskim naseljima", navodi se ispod videa objavljenog na Fejsbuku.

