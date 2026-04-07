Bijela kuća negira spekulacije o upotrebi nuklearnog oružja u Iranu

07.04.2026 19:13

Бијела кућа у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Lindsey Wasson

Bijela kuća odbacila je danas navode sa društvenih mreža da bi administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa mogla da upotrebi nuklearno oružje protiv Irana, što je američki potpredsjednik Džej Di Vens, kako se navodi na društvenim mrežama, navodno nagovijestio u svojim izjavama.

"Imamo sredstva u našem arsenalu koja za sada nismo odlučili da upotrebimo. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država može da donese odluku o njihovoj upotrebi i učiniće to ako Iranci ne promene svoje ponašanje", rekao je Vens novinarima ranije danas u Mađarskoj, navodi CNN.

Svijet

Tramp: Vašington u potpunosti uz Budimpeštu i Orbana

Ta izjava, zajedno sa upozorenjem predsednika Donalda Trampa na društvenoj mreži Truth Social da će "čitava (jedna) civilizacija nestati večeras", podstakla je spekulacije na internetu da je Vens mislio na mogućnost upotrebe nuklearnog oružja.

Nalog Bijele kuće za brzo reagovanje na mreži Iks odgovorio je na objavu naloga povezanog sa demokratama u kojoj se tvrdi da Vens "nagoveštava da bi Tramp mogao da upotrebi nuklearno oružje", porukom da "apsolutno ništa u njegovoj izjavi to ne implicira".

Bijela kuća

Vašington

Amerika

Iran

nuklearno oružje

Pročitajte više

Lisice zatvor pritvor

Srbija

Tzv. kosovska policija uhapsila dva poštara jer su raznosili srpsku poštu?

8 h

0
Сташа Кошарац даје изјаву за новинаре након панел-дискусије у Банском двору у Бањалуци.

BiH

Košarac: Panel-diskusija prilika da se pokaže opredijeljenost Srpske za saradnju sa SAD

8 h

0
Парадајз

Savjeti

Posadite ovu biljku pored paradajza: Otjeraće sve štetočine

8 h

0
Сања Вулић даје изјаву за новинаре након панел-дискусије у Банском двору у Бањалуци.

BiH

Vulić: Tramp Mlađi oduševljen Srpskom i njenim potencijalom

8 h

0

Više iz rubrike

Трамп: Вашингтон у потпуности уз Будимпешту и Орбана

Svijet

Tramp: Vašington u potpunosti uz Budimpeštu i Orbana

8 h

0
Змија

Svijet

Šok snimak: Djevojčica izbacuje ogromnu zmiju iz kuće

8 h

0
Премијер Израела Бењамин Нетанјаху држи говор са подигнутом руком.

Svijet

Netanjahu: Sve jačim intenzitetom rušimo iranski režim

9 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Svijet

U bolnici završila 73 studenta: Iznenada im pozlilo tokom noći

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

00

14

Zbog djece stradalog sveštenika iz Dervente na nogama i Amerika

23

38

Odjekuju eksplozije: Iran napao pred istek ultimatuma

23

30

Sveštenik Darko spasio život svešteniku Bogdanu

23

23

Zvezda se uzdigla nakon poraza u derbiju: Pariz pao

23

15

Brejk Bajerna u Madridu, Minimalac Arsenala

