Tramp: Vašington u potpunosti uz Budimpeštu i Orbana

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je veliki obožavalac premijera Mađarske Viktora Orbana i izrazio punu podršku Vašingtona Budimpešti.

Izjava je data u telefonskom uključenju tokom govora potpredsjednika SAD Džejmsa Dejvida Vensa na predizbornom skupu u Budimpešti.

Tramp je pohvalio Mađarsku zbog izbjegavanja problema izazvanih masovnom migracijom, "za razliku od brojnih drugih zemalja".

Vens je izjavio da bi Mađarska mogla postati značajan trgovinski partner koji će, pod Orbanovim vođstvom, privući rekordne investicije iz SAD.

Potpredsjednik SAD je u posjeti Budimpešti pred parlamentarne izbore u Mađarskoj, zakazane za nedjelju, 12. april. Tramp je otvoreno podržao Orbana i njegovu stranku Fides.